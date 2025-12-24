Slušaj vest

Investitori koji su u potrazi za povoljnom prilikom za ulaganje u neki biznis, ali i građani koji bi hteli da se skuće u nekom mirnom mestu daleko od gradske vreve, mogli bi da razmisle o oglasu za prodaju Bio salaša u blizini Subotice.

Vlasnici ističu da je reč o potpuno prirodnoj sredini, ne tretiranoj nikakvim hemikalijama, počev od zemljiša, preko voćnjaka do vinograda.

- Prodaje se bio imanje sa voćnjakom i vinogradom. Ni biljke, ni zemljište nisu tretirane nikakvom hemijom već više od 20 godina. Površina placa je 4.740 m², stambena zgrada ima 86 m², a ima i pomoćne zgrade: 2 ambara, spoljni toalet, garaža, motorizovani silos - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora online.

U oglasu se navodi da u voćnjaku površine 950 metara kvadratinih ima više od 15 sorti voća, dok u vinogradu od 2.200 kvadrata ima više od 30 sorti grožđa.   

Prodavac tvrdi da su od ostalih stvari u cenu od 62.000 evra uračunati i sistem za navodnjavanje, bušeni bunar dubine 107 metara i alarmni sistem.

Salaš kod Subotice sa neprskanim voćnjakom i vinogradom, kućom i pomoćnim objektima prodaje se za 62.000 evra Foto: Printscreen

 - Imanje se nalazi na mirnom i tihom mestu, bez direktnih suseda, okruženo njivama i vinogradima. Ima direktni izlaz na put. Ceo plac je ograđen žičanom ogradom. Udaljenost od bitnijih lokacija: Palićko jezero: 4km. Ludoško jezero: 300m, Subotica: 10km, Etno salaši/turizam: 100m - istaknuto je u oglasu.

Dodaje se i da je imanje pogodno ne samo za život i poljoprivredu, već otvara brojne mogućnosti za bio/organske projekte i turizam.

- Jedinstvena prilika za ulaganje u budućnost. Cena: 62.000 evra - tvrde prodavci koji su postavili oglas.

