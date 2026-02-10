Slušaj vest

U tekstu objavljenom na sajtu “Forbsa” u utorak, 10. februara 2026. godine, pod naslovom "Iako se uveliko gradi, EXPO 2027 sad traži konsultanta za upravljanje građevinskim otpadom" naveden je tendenciozan i zlonameran naslov, koji ne odgovara sadržaju javne nabavke o kojoj se govori, a čak ni samom tekstu koji ga prati, s obzirom na to da se nabavka ne odnosi na period izgradnje objekata za Ekspo 2027.

U cilju istinitog informisanja javnosti, naglašavamo da preduzeće EXPO 2027 d.o.o. Beograd, kao organizator izložbe, svoje potrebe definiše na period od primopredaje izgrađenih objekata, odnosno period od početka upotrebe objekata. Shodno tome, naglašavamo da se u javnoj nabavci koja je trenutno aktivna na portalu javnih nabavki, jasno navodi da su potrebe angažovanja specijalizovanih i uskostručnih kompanija ograničene na period pripreme i realizacije same izložbe, a ne na period izgradnje objekata na području prostornog plana.

Sa druge strane, sam plan upravljanja otpadom od rušenja i građenja, prema Zakonu o planiranju i izgradnji, donosi i sprovodi upravljač projektom i generalni izvođač radova izgradnje objekata na lokaciji. Napominjemo da je preduzeće EXPO 2027 d.o.o. Beograd, u skladu sa svojom poslovnom politikom i odgovornim poslovanjem u skladu sa međunarodnim i lokalnim propisima i standardima, dužno da planira, prati i unapređuje aktivnosti vezane za efikasno upravljanje otpadom, energetsku efikasnost i ponovnu upotrebu svih elemenata vezanih za realizaciju izložbe kroz program nasleđa koji se paralelno razvija, i kroz koji se kao društveno odgovorna kompanija trudimo da unapredimo lokalnu infrastrukturu i komunalne usluge.

Upravljanje otpadom je i zakonska obaveza, s obzirom na to da se organizacija same izložbe u predviđenim okvirima po domaćoj regulativi kategoriše kao generator komunalnog i reciklabilnog otpada, te je izrada i sprovođenje plana obavezna. Energetska efikasnost kao tema svakako spada u jedan od naših ključnih ciljeva, te je u skladu sa tim, razvoj strateškog okvira i praćenje implementacije mera, ključ za obezbeđivanje uslova da planovi i projekti budu izvedeni u skladu sa globalnim najboljim praksama, a na opšte dobro celokupne zajednice.