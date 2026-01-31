Slušaj vest

Povodom potpisivanja Memoranduma o razumevanju sa Britansko-srpskom privrednom komorom Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd naglasio je da specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, sa svojim biznis programom, predstavlja svojevrsnu platformu za razmenu ideja i poslovnih prilika među kompanijama sveta, kao i za razgovore o budućim trendovima u poslovanju i tehnologiji.

- Ekspo 2027 je prilika za sve britanske kompanije da se umreže sa srpskim kompanijama i drugim kompanijama iz sveta i da otvore mogućnosti za nove projekte i nove poslove posle 2027. godine - izjavio je Jerinić, podsetivši da uz Ekspo već sada stoje velike globalne kompanije, poput Ciska, očekujući dosta novih partnera u narednom periodu.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Memorandum, koji je Jerinić potpisao sa predsednikom Britansko-srpske privredne komore Lordom Rejndžerom od Nortvuda, ima za cilj podizanje svesti o značaju i vidljivosti Ekspa 2027 Beograd u privrednoj zajednici Ujedinjenog Kraljevstva, kao i, u konačnom, jačanje ekonomskih, kulturnih i trgovinskih veza između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Lord Rejndžer istakao je da će odnosi koji se grade uoči Ekspa, a učvršćuju tokom samog Ekspa, trajati godinama i decenijama i donositi obostranu korist Srbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i svim zemljama učesnicama.

- Do početka Ekspa ostalo je još oko 15, 16 meseci. Neophodno je da kompanijerazumeju koje se prilike otvaraju, sa kim mogu da se povežu, kakve trgovinske prilike mogu da razviju i kakve odnose žele da izgrade - a za sve to je potrebno vreme. Potpisivanje ovog Memoranduma o razumevanju nam pomaže da podignemo vidljivost i nivo informisanosti, povežemo poslovnu zajednicu i omogućimo kompanijama da započnu izgradnju odnosa, ne samo uoči i tokom Ekspa, već i nakon njegovog završetka - izjavio je Lord.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

On je takođe istakao da se pravi značaj Ekspa ogleda u njegovom dugoročnom nasleđu – u jačanju veza i poslovnih odnosa, razvoju privrede, kao i u unapređenju infrastrukture, uključujući putnu i železničku mrežu, stambene objekte i druge zgrade koje će nakon Ekspa biti prenamenjene i korišćene za potrebe škola, lokalnih zajednica i privrede, donoseći korist u godinama i decenijama koje

dolaze.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Kroz saradnju sa Britansko-srpskom privrednom komorom i kontinuirani dijalog sa britanskom poslovnom zajednicom, Ekspo 2027 Beograd dodatno učvršćuje svoju poziciju otvorene međunarodne platforme za ekonomski, trgovinski i investicioni dijalog, stvarajući most između kompanija, institucija i tržišta Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem da Specijalizovana izložba 2027. godine ne bude samo događaj, već i snažan pokretač dugoročne saradnje i održivog ekonomskog nasleđa.