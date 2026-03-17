Slušaj vest

Da će proleće uskoro stići primećuju po obimu posla u radnjama za hemijsko čišćenje.

Ono što se sada najviše čisti jesu zimske jakne, džemperi, ski-oprema, ćebadi, jorgani, jastuci, kaputi i slično. Poslednjih godina zbog nedostatka vremena za kućne poslove, sve traženija je usluga pranja i peglanja odeće.

Koliko god da čistionica ima, pretrpane su mušterijama i poslom jer se zimsko rasklanja, a mnogi na čišćenje daju i komplete, svečana odela, elegantne haljine koje nisu za veš-mašinu a uskoro će zatrebati jer posle posta kreće sezona svadbi i krštenja. 

Navala na hemijsko čišćenje Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Sve češće se traži i pranje i peglanje, pa čak i uslužno peglanje - sami kod kuće operu i osuše a donesu na peglanje jer ili nemaju vremena ili ne znaju, a mnogo toga je do materijala koje je teško kod kuće održavati.

Besima Stanojević već 7 godina se bavi ovim poslom a ima i zahteva mušterija koje je nemoguće ostvariti.

Reč je o skidanju fleka koje su već bile tretirane ili onih od hrane sa veštačkim bojama a takve se prvo ručno peru četkom.

- Samo tako može da bude urađeno kako treba jer ako se samo ubace u mašinu, od toga nema ništa..., kažu u radnji kod Besime. Robu su dužni da tretiraju po deklaraciji i to naglase mušterijama.

Na pitanje jesu li mušterije zahtevne i teške, Besima se smeje i kaže: I tako i tako...

A kolike su cene

Najeftinije je čišćenje majica - 250 dinara, a najskuplje odeće od kože, poput montona, koje košta 3.500 dinara.

Kurir.rs/RTV Mag

