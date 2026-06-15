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Beograd, 15. jun 2026. godine

Principi održivog razvoja temelj su svih aktivnosti kompanije NIS

U 2025. godini NIS je u projekte zaštite životne sredine uložio 923 miliona dinara

U društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu prošle godine uloženo je 367,3 miliona dinara

Želja da se pruži puni doprinos održivom razvoju u našoj zemlji ostala je prioritet kompanije NIS uprkos brojnim izazovima sa kojima se kompanija trenutno susreće. Doprinos ekonomskom razvoju, napretku ljudskih resursa, zaštiti životne sredine i boljitku šire zajednice bio je jedan od osnovnih ciljeva NIS-a i u izazovnoj 2025. godini. O tome svedoči i Izveštaj o održivom razvoju za prethodnu godinu objavljen na sajtu kompanije, koji pruža sveobuhvatan pregled aktivnosti, rezultata i ključnih dostignuća NIS-a u prošloj godini. To je ujedno i 16. uzastopni kompanijski izveštaj o održivom razvoju, koji je istovremeno i pokazatelj da NIS ostaje dosledan praksi redovnog i otvorenog izveštavanja o svojim aktivnostima.

Foto: Promo

Izveštaj donosi pregled ključnih inicijativa i projekata realizovanih tokom 2025. godine, u oblastima zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, bezbednosti i zdravlja na radu, razvoja zaposlenih, društveno odgovornog poslovanja i korporativnog upravljanja. U godini u kojoj je prioritet kompanije bio očuvanje stabilnosti i urednog snabdevanja domaćeg tržišta, kao i socijalna sigurnost zaposlenih, NIS je u projekte zaštite životne sredine uložio 923 miliona dinara. Nastavljen je i proces energetske tranzicije, pa je tako na brojnim objektima kompanije nastavljena izgradnja solarnih fotonaponskih elektrana. Tako je u Skladištu naftnih derivata Novi Sad NIS pustio u rad solarnu fotonaponsku elektranu na tlu, jednu od najvećih u Srbiji koja se sastoji od gotovo 12.000 solarnih fotonaponskih panela i prostire na 10 hektara slobodnih površina unutar skladišta naftnih derivata.

U cilju unapređenja profesionalnih kompetencija zaposlenih, kompanija je tokom 2025. godine fokus usmerila na interno prenošenje znanja. Poseban akcenat je bio na deljenju interne ekspertize sa što većim brojem kolega.

Foto: Promo

Uprkos izazovnim okolnostima, kompanija je takođe ostala dosledna u pružanju podrške zajednici, a pažnja je bila usmerena na najmlađe članove društva. Tako je NIS u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu u Srbiji u 2025. godini uložio 367,3 miliona dinara.

I u nastavku poslovanja, principi održivog razvoja biće temelj svih aktivnosti kompanije NIS i dodatna potpora u suočavanju sa izazovima.