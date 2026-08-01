Đerdap radi sa samo 20% kapaciteta, Dunav na istorijskom minimumu: Stiže paklenih 40 stepeni, ali o ovome svi moraju da vode računa
Nizak vodostaj Dunava sveo je proizvodnju struje u HE "Đerdap" na svega 20 do 30 odsto kapaciteta, otežano je hlađenje TE "Kostolac", a na sve te nevolje, narednih dana sledi i rekordno visoka potrošnja električne energije zbog toplotnog talasa s temperaturama do 40 stepeni.
Sve ovo bi moglo dovesti do ozbiljnih problema u snabdevanju tržišta ovim energentom, pa nije isključeno, prema mišljenju sagovornika Kurira, da može doći i do restrikcija, tj. povremenog isključenja struje u pojedinim delovima Srbije.
Dotoci na Drini ispod proseka
Koliko je situacija ozbiljna, vidi se i po apelu građanima da štede struju koji im je uputila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ona je istakla da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivo karakterističan za zimski period i pozvala građane da energiju štede kad god je to moguće.
- Očekujemo da se potrošnja električne energije poveća već od sledeće nedelje na 100 do 105 gigavat-sati dnevno. U zimskom periodu je to na dnevnom nivou između 110 i 115 gigavat-sati, kad je najveći konzum i kad su najniže temperature. To nam govori da se potrošnja izjednačila leti i zimi, i to nije slučaj samo ove godine, tako je bilo i prethodnih godina. Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede i dopremi, a na sve to utiču prirodni uslovi - rekla je ministarka.
Ona je podsetila da hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima, da su dotoci na Drini znatno ispod proseka, da postoje problemi s hlađenjem TE "Kostolac", što sve tera na oprez, iako je sistem sada stabilan.
- bojler tokom leta uključivati neko vreme pre tuširanja ili pranja sudova - umesto da radi non-stop.
- sušite veš na vazduhu, a ne u sušilicama
- izvadite punjače iz utičnica kad ih ne koristite
- isključite računare kad nisu u upotrebi
- smanjite vreme kuvanja korišćenjem ekspres lonca ili poklapanjem šerpe pri kuvanju
- pri kuvanju koristite šerpe obima dna poput ringle
- rernu uključite neposredno pre pečenja, osim kod osetljivih testa, nema potrebe da bude uključena pola sata ranije
- rernu dok radi ne otvarajte bez preke potrebe, jer se hladi i troši dodatnu struju
- termostat frižidera i zamrzivača podesite na maksimalno četiri, odnosno -18°C
- vrata frižidera ne otvarajte bez potrebe
- ne stavljajte topla jela u frižider
- gašenjem samo jedne sijalice od 40 vati, domaćinstvo mesečno može da uštedi više od 21 kilovat-sat struje
Situaciju dodatno komplikuju u problemi s proizvodnjom struje u komšiluku. Rumunaka nuklearka "Černavoda" isključila je oba reaktora zbog manjka vode za hlađenje, a u naredna dva dana, kako je najavio premijer Mađarske Peter Mađar, isto će se desiti i s njihovom nuklearkom "Pakš", zbog čega su moguće i restrikcije struje u toj zemlji.
- Poručujem da će svima biti bolje ako dobrovoljno prihvate smanjenje potrošnje - izjavio je Mađar dodajući da će vlada uskoro dobiti ovlašćenje da isključuje velike potrošače.
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut poručio je građanima Srbije da je situacija u našem energetskom sistemu pod kontrolom, ali da moramo biti odgovorni u potrošnji struje.
- Dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaji i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju već za ceo region. Zbog smanjenih dotoka, hidroelektrane rade u otežanim uslovima, a proizvodnja električne energije je pod dodatnim pritiskom - naveo je Macut i istakao da će narednih dvadesetak dana biti posebno važni i uputio apel građanima da električnu energiju koriste racionalno.
- To ne znači da neko treba da se odrekne osnovnih potreba ili komfora, već da svi zajedno izbegnemo nepotrebnu potrošnju, da gasimo uređaje koje ne koristimo, da klima-uređaje koristimo odgovorno i budemo svesni da svaki ušteđeni kilovat znači veću sigurnost za ceo sistem - rekao je premijer.
Stabilno snabdevanje
Ipak, iz Elektroprivrede Srbije (EPS) poručuju da je snabdevanje stabilno i da su preduzete sve mere kako bi se obezbedila dovoljna količina električne energije.
- Uprkos lošem vodostaju Dunava i otežanim uslovima rada na kopovima usled visokih temperatura, Elektroprivreda Srbije obezbeđuje stabilno snabdevanje električnom energijom efikasnim upravljanjem elektroenergetskim portfeljom - kažu iz EPS i dodaju da građani nemaju razloga za zabrinutost jer je elektroenergetski sistem spreman i za ovakve vremenske uslove.
Direktor za proizvodnju električne energije u Hidroelektrani "Đerdap" Davor Maljoković izjavio je da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida i da energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku ne može biti ugrožena.
- Trenutna hidrološka situacija na Dunavu je ekstremno loša. Dotok je trenutno oko 1.600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2.350 kubika u sekundi. Ovo je druga godina po redu sa ekstremno lošom hidrološkom situacijom - naglasio je Maljoković za Radio Beograd i dodao da usled ovako loše hidrološke situacije agregati rade smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka.
U EPS ističu i da se akumulacije hidroelektrana održavaju na visokom nivou, tako što se električna energija nabavlja u periodima kada je proizvodnja iz solarnih izvora velika, a cene na tržištu niže ili čak negativne.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da Srbiju zahvata dugotrajan toplotni talas koji će u narednim danima doneti izuzetno visoke temperature širom zemlje.
Prema upozorenju RHMZ, od četvrtka je vreme pretežno sunčano i iz dana u dan sve toplije, uz maksimalne dnevne temperature od 35 do 38 stepeni, dok bi početkom avgusta u pojedinim delovima Srbije živa u termometru mogla da dostigne i 40 stepeni.
- Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i znatnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva - deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom - upozoravaju iz RHMZ.
Poručuju i da će u gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biti dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva.
Stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević kaže za Kurir Biznis da treba očekivati da je elektroenergteski sistem Srbije dobro pripremljen za trenutnu situaciju.
- U prethodnim danima vidi se popunjavanje jezera na hidroelektranama na Drini, vidi se vešto korišćenje prilika da se uveze jeftina solarna energija sredinom dana dok se termoelektrane koriste oko 2/3 u odnosu na realno raspoloživi kapacitet, a to je svega polovina ukupno raspoloživog kapaciteta. Dakle, ima dovoljno resursa da se prevaziđe izvesni period suša i toplog vremena. Međutim, takva situacija će imati posledice na održivost proizvodnje u zimskom periodu i narednim godinama - objašnjava Kovačević.
Komandant Helikopterske jedinice MUP Srbije Nenad Nedić izjavio je da u Srbiji nema situacije koja bi iziskivala neki vid zabrinutosti ili angažovanje većih resursa zbog požara, kao i da je bilo manjih požara koji su uglavnom lokalizovani.
Međutim kako kaže, najrizičnije je na jugu Srbije, pošto je, prema poslednjim meteorološkim podacima, tamo pala najmanja količina kiše.
- Upravo iz tog razloga doneta je odluka, naš ministar je doneo odluku da jedan helikopter tipa "kamov" stalno dežura tokom meseca jula i avgusta, tako da bi bili spremni da reagujemo brzo - izjavio je Nedić za RTS.
Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor smatra da problem sa smanjenom proizvodnjom struje nema samo Srbija već i druge države i da su restrikcije moguće.
- svega 20 odsto maksimalne dnevne proizvodnje ostvaruje "Đerdap 1"
- oko 30 odsto svog maksimuma proizvodi "Đerdap 2"
- 7.000 megavat-sati električne energije dnevno elektroenergetskom sistemu isporučuju HE "Đerdap" 1 i "Đerdap 2"
- Region je prilično dobro povezan i struju imamo odakle uvesti, ali bi, zbog ovakve situacije, njena cena mogla biti visoka. Teško je prognozirati šta će se dešavati, moguće je pre da će biti restrikcija nego kratkoročnog povećanja cene struje - ocenjuje Kapor.