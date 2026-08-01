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Nizak vodostaj Dunava sveo je proizvodnju struje u HE "Đerdap" na svega 20 do 30 odsto kapaciteta, otežano je hlađenje TE "Kostolac", a na sve te nevolje, narednih dana sledi i rekordno visoka potrošnja električne energije zbog toplotnog talasa s temperaturama do 40 stepeni.

Sve ovo bi moglo dovesti do ozbiljnih problema u snabdevanju tržišta ovim energentom, pa nije isključeno, prema mišljenju sagovornika Kurira, da može doći i do restrikcija, tj. povremenog isključenja struje u pojedinim delovima Srbije.

Dotoci na Drini ispod proseka

Koliko je situacija ozbiljna, vidi se i po apelu građanima da štede struju koji im je uputila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ona je istakla da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivo karakterističan za zimski period i pozvala građane da energiju štede kad god je to moguće.

- Očekujemo da se potrošnja električne energije poveća već od sledeće nedelje na 100 do 105 gigavat-sati dnevno. U zimskom periodu je to na dnevnom nivou između 110 i 115 gigavat-sati, kad je najveći konzum i kad su najniže temperature. To nam govori da se potrošnja izjednačila leti i zimi, i to nije slučaj samo ove godine, tako je bilo i prethodnih godina. Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede i dopremi, a na sve to utiču prirodni uslovi - rekla je ministarka.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović Foto: Nenad Kostić

Ona je podsetila da hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima, da su dotoci na Drini znatno ispod proseka, da postoje problemi s hlađenjem TE "Kostolac", što sve tera na oprez, iako je sistem sada stabilan.

SAVETI ZA ŠTEDNJU STRUJE: - bojler tokom leta uključivati neko vreme pre tuširanja ili pranja sudova - umesto da radi non-stop.

- sušite veš na vazduhu, a ne u sušilicama

- izvadite punjače iz utičnica kad ih ne koristite

- isključite računare kad nisu u upotrebi

- smanjite vreme kuvanja korišćenjem ekspres lonca ili poklapanjem šerpe pri kuvanju

- pri kuvanju koristite šerpe obima dna poput ringle

- rernu uključite neposredno pre pečenja, osim kod osetljivih testa, nema potrebe da bude uključena pola sata ranije

- rernu dok radi ne otvarajte bez preke potrebe, jer se hladi i troši dodatnu struju

- termostat frižidera i zamrzivača podesite na maksimalno četiri, odnosno -18°C

- vrata frižidera ne otvarajte bez potrebe

- ne stavljajte topla jela u frižider

- gašenjem samo jedne sijalice od 40 vati, domaćinstvo mesečno može da uštedi više od 21 kilovat-sat struje

Situaciju dodatno komplikuju u problemi s proizvodnjom struje u komšiluku. Rumunaka nuklearka "Černavoda" isključila je oba reaktora zbog manjka vode za hlađenje, a u naredna dva dana, kako je najavio premijer Mađarske Peter Mađar, isto će se desiti i s njihovom nuklearkom "Pakš", zbog čega su moguće i restrikcije struje u toj zemlji.

- Poručujem da će svima biti bolje ako dobrovoljno prihvate smanjenje potrošnje - izjavio je Mađar dodajući da će vlada uskoro dobiti ovlašćenje da isključuje velike potrošače.

PREMIJER MACUT: SITUACIJA POD KONROLOM Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut poručio je građanima Srbije da je situacija u našem energetskom sistemu pod kontrolom, ali da moramo biti odgovorni u potrošnji struje. - Dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaji i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju već za ceo region. Zbog smanjenih dotoka, hidroelektrane rade u otežanim uslovima, a proizvodnja električne energije je pod dodatnim pritiskom - naveo je Macut i istakao da će narednih dvadesetak dana biti posebno važni i uputio apel građanima da električnu energiju koriste racionalno.

- To ne znači da neko treba da se odrekne osnovnih potreba ili komfora, već da svi zajedno izbegnemo nepotrebnu potrošnju, da gasimo uređaje koje ne koristimo, da klima-uređaje koristimo odgovorno i budemo svesni da svaki ušteđeni kilovat znači veću sigurnost za ceo sistem - rekao je premijer.

Stabilno snabdevanje

Ipak, iz Elektroprivrede Srbije (EPS) poručuju da je snabdevanje stabilno i da su preduzete sve mere kako bi se obezbedila dovoljna količina električne energije.

- Uprkos lošem vodostaju Dunava i otežanim uslovima rada na kopovima usled visokih temperatura, Elektroprivreda Srbije obezbeđuje stabilno snabdevanje električnom energijom efikasnim upravljanjem elektroenergetskim portfeljom - kažu iz EPS i dodaju da građani nemaju razloga za zabrinutost jer je elektroenergetski sistem spreman i za ovakve vremenske uslove.

HE ĐERDAP: AGREGATI NEĆE BITI UGAŠENI Direktor za proizvodnju električne energije u Hidroelektrani "Đerdap" Davor Maljoković izjavio je da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida i da energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku ne može biti ugrožena. - Trenutna hidrološka situacija na Dunavu je ekstremno loša. Dotok je trenutno oko 1.600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2.350 kubika u sekundi. Ovo je druga godina po redu sa ekstremno lošom hidrološkom situacijom - naglasio je Maljoković za Radio Beograd i dodao da usled ovako loše hidrološke situacije agregati rade smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka.

U EPS ističu i da se akumulacije hidroelektrana održavaju na visokom nivou, tako što se električna energija nabavlja u periodima kada je proizvodnja iz solarnih izvora velika, a cene na tržištu niže ili čak negativne.

RHMZ: VELIKI ZDRAVSTVENI RIZIK

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da Srbiju zahvata dugotrajan toplotni talas koji će u narednim danima doneti izuzetno visoke temperature širom zemlje.

Prema upozorenju RHMZ, od četvrtka je vreme pretežno sunčano i iz dana u dan sve toplije, uz maksimalne dnevne temperature od 35 do 38 stepeni, dok bi početkom avgusta u pojedinim delovima Srbije živa u termometru mogla da dostigne i 40 stepeni.

- Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i znatnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva - deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom - upozoravaju iz RHMZ.

Poručuju i da će u gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biti dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva.

Stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević kaže za Kurir Biznis da treba očekivati da je elektroenergteski sistem Srbije dobro pripremljen za trenutnu situaciju.

- U prethodnim danima vidi se popunjavanje jezera na hidroelektranama na Drini, vidi se vešto korišćenje prilika da se uveze jeftina solarna energija sredinom dana dok se termoelektrane koriste oko 2/3 u odnosu na realno raspoloživi kapacitet, a to je svega polovina ukupno raspoloživog kapaciteta. Dakle, ima dovoljno resursa da se prevaziđe izvesni period suša i toplog vremena. Međutim, takva situacija će imati posledice na održivost proizvodnje u zimskom periodu i narednim godinama - objašnjava Kovačević.

ODBRANA OD POŽARA: "KAMOV" STALNO DEŽURA TOKOM JULA I AVGUSTA Komandant Helikopterske jedinice MUP Srbije Nenad Nedić izjavio je da u Srbiji nema situacije koja bi iziskivala neki vid zabrinutosti ili angažovanje većih resursa zbog požara, kao i da je bilo manjih požara koji su uglavnom lokalizovani. Međutim kako kaže, najrizičnije je na jugu Srbije, pošto je, prema poslednjim meteorološkim podacima, tamo pala najmanja količina kiše.

- Upravo iz tog razloga doneta je odluka, naš ministar je doneo odluku da jedan helikopter tipa "kamov" stalno dežura tokom meseca jula i avgusta, tako da bi bili spremni da reagujemo brzo - izjavio je Nedić za RTS.

Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor smatra da problem sa smanjenom proizvodnjom struje nema samo Srbija već i druge države i da su restrikcije moguće.

ČINJENICE

- svega 20 odsto maksimalne dnevne proizvodnje ostvaruje "Đerdap 1"

- oko 30 odsto svog maksimuma proizvodi "Đerdap 2"

- 7.000 megavat-sati električne energije dnevno elektroenergetskom sistemu isporučuju HE "Đerdap" 1 i "Đerdap 2"