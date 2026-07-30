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Dok leto donosi visoke temperature i spas tražimo u klima-uređajima, mnogi zaboravljaju da jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu radi gotovo neprimetno - bojler. Iako ga retko povezujemo sa letnjim računima za struju, upravo njegovo korišćenje može napraviti razliku na kraju meseca.

Za razliku od zime, kada je potreba za toplom vodom veća, tokom letnjih meseci bojler ne mora da radi neprekidno. Ipak, u mnogim domaćinstvima ostaje uključen po ceo dan, čak i kada nikoga nema kod kuće. Stručnjaci za energetsku efikasnost kažu da je to jedna od najčešćih grešaka.

- Bojler stalno održava temperaturu vode, pa i kada se topla voda ne koristi, troši električnu energiju. Tokom leta dovoljno je da se uključi neko vreme pre tuširanja ili pranja sudova, umesto da radi 24 sata dnevno - objašnjavaju sagovornici iz oblasti energetike.

Još jedna navika koju bi vredelo promeniti jeste podešavanje temperature. Mnogi bojler drže na maksimumu, iako za svakodnevnu upotrebu to nije potrebno. Temperatura od oko 55 do 60 stepeni sasvim je dovoljna za većinu domaćinstava.

Osim što se tako troši manje struje, produžava se i vek trajanja uređaja. Naime, viša temperatura pogoduje stvaranju kamenca na grejaču, zbog čega bojler mora duže da radi kako bi zagrejao vodu. A upravo je kamenac jedan od „skrivenih“ razloga veće potrošnje električne energije. Zato majstori preporučuju da se bojler redovno servisira i čisti, posebno ako je voda u mestu stanovanja tvrda.

Ni svakodnevne navike nisu zanemarljive. Kraće tuširanje, zatvaranje slavine dok peremo zube ili sapunamo ruke, kao i ugradnja štedljive tuš-ruže, mogu značajno smanjiti potrošnju tople vode, a samim tim i električne energije. U porodicama sa više članova korisno je i da se tuširanje organizuje u kraćem vremenskom razmaku. Tako bojler neće morati više puta da zagreva potpuno novu količinu hladne vode, što doprinosi manjoj potrošnji.

Na prvi pogled, sve ovo možda deluje kao sitnica. Međutim, kada se male promene pretvore u svakodnevnu naviku, razlika se vidi i na računu za struju. Pred odlazak na godišnji odmor, savet je jednostavan - isključite bojler. Ako nekoliko dana niko neće biti kod kuće, nema razloga da uređaj bespotrebno održava temperaturu vode.

U vremenu kada klima-uređaji rade gotovo bez prestanka, svaka ušteda je dobrodošla. A bojler, koji često radi više nego što je potrebno, jedan je od uređaja kod kojih se najlakše mogu ostvariti uštede - bez odricanja od komfora.