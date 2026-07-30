Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara danas je 117,4098 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

Kurir Biznis

Ne propustiteNovčanikNBS objavila nove brojke: Evo koliko dinar vredi danas u odnosu na evro
evro novčanice plaćanje gotovina
NovčanikKursna lista za utorak, 28. jul: Evo koliko ćemo danas dinara izdvajati za jedan evro
IMG_20260305_162724.jpg
NovčanikSrednji kurs dinara za ponedeljak, 27. jul: Evo koliko danas dinar vredi u odnosu na evro
IMG_20260305_162724.jpg
PolitikaNARODNA BANKA SRBIJE: Nedopustivo namerno oštećivanje novčanica! Biće podnete krivične prijave
Narodna banka Srbije