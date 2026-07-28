Narodna banka Srbije objavila zvaničnu kursnu listu za utorak, 28. jul 2026. godine
Novčanik
Kursna lista za utorak, 28. jul: Evo koliko ćemo danas dinara izdvajati za jedan evro
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Zvanični srednji kurs danas je 117,4261 dinar za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS), što je neznatan pad u odnosu na juče kada je zvanični srednji kurs bio 117,4305 dinara za evro.
Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
Kurir Biznis
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