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Zvanični srednji kurs danas je 117,4261 dinar za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS), što je neznatan pad u odnosu na juče kada je zvanični srednji kurs bio 117,4305 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

Kurir Biznis

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