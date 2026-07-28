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Poslednjih godina interesovanje građana Srbije za kupovinu nekretnina u Grčkoj intenzivno raste, a mnogi se pitaju kakva je procedura kada dođe vreme da se one nasleđuju. Grčki advokat Dimitris Bilis naveo je da ovo pitanje može da se reši sa i bez testamenta.

Objasnio je da vlasnik nekretnine može da sačini testament u zemlji gde živi duže od 186 dana tokom godine, ali da to može da učini i kod notara u Grčkoj.

- Ukoliko je vlasnik nekretnine testament sačinio u Srbiji, prvo se ostavinska rasprava završava u toj zemlji, pa onda kod notara u Grčkoj. Ukoliko je testament sačinio u Grčkoj, onda ne treba da se završava ostavinska rasprava u Srbiji - rekao je.

U slučaju da nema testamenta prvo mora da se završi ostavinska rasprava u zemlji gde je vlasnik živeo duže od 186 dana tokom godine.

- Tokom ostavinske rasprave mora jasno da se uključi nekretnina koju je posedovao pokojnik u Grčkoj. Kada se završi ostavinski postupak u Srbiji, onda se sprovodi procedura kod notara u Grčkoj - kazao je.

Napomenuo je da ne postoji rok da se sprovede procedura nasleđivanja kod notara u Grčkoj, ali da smrt vlasnika mora da se prijavi poreskoj službi u roku od četiri meseca.

- U slučaju da se propusti rok plaća se kazna od oko 100 evra - ukazao je.

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Bilis je govorio i koja je dokumentacija potrebna naslednicima. Istakao je da naslednik obavezno mora da ima grčki poreski broj.

- Naslednik treba da obezbedi notaru potvrdu iz Suda Atine, da potpiše akt nasledstva kod notara u Grčkoj kao nastavak rešenja zemlje u kojoj je pokojnik živeo. Takođe je potrebno da se rešenje ostavine prevede na grčki jezik - naveo je.

Ocenio je da je pre potpisa akta nasledstva pametno da naslednik angažuje inženjera da mu izda izveštaj da li slučajno postoje nesređene nelegalnosti u nekretnini.

Naslednik, prema rečima advokata, ne mora da dolazi u Grčku u slučaju da potpiše notarsko punomoćje advokatu u toj zemlji.

Bilis je objasnio i da trajanje celokupnog postupka nasleđivanja u velikoj meri zavisi od spremnosti naslednika da pribavi svu neophodnu dokumentaciju, ali i od složenosti konkretnog predmeta.

- Najpre mora da se završi kompletna ostavinska procedura u Srbiji, a tek nakon toga postupak može da se nastavi u Grčkoj. Sam postupak u Grčkoj može da traje od godinu dana do dve ili tri godine, u zavisnosti od komplikovanosti svakog pojedinačnog slučaja - rekao je Dimitris Bilis.

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Jedan od razloga zbog kojih postupak može da potraje jeste i to što potvrde koje izdaje Sud u Atini važe samo tri meseca, dok je za njihovo pribavljanje često potrebno dodatnih dva do tri meseca.

Podsetimo, ranije smo pisali da su najpopularnije nekretnine na Halkidikiju, Solunu i Olimpijskoj regiji.

Posrednik u prometu i zakupu nekretnina Ervin Pašanović je naglasio da treba obratiti pažnju posebno na lokalne takse, grčke takse, porez, održavanje, komunalnu opremljenost.