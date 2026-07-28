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Nova električna C-Klasa predstavlja naredni dosledan korak u strategiji elektrifikacije kompanije Mercedes-Benz u segmentu vozila srednje klase. Brojne mere održivosti, koje su prvi put predstavljene sa novom električnom GLC-Klasom, sada su primenjene i na novu električnu C-Klasu. Zahvaljujući tome, nova C-Klasa ostvaruje smanjenje ugljeničnog otiska za dve trećine tokom celokupnog životnog ciklusa u poređenju sa aktuelnom C-Klasom sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovaj rezultat potvrđen je kroz 360° procenu uticaja na životnu sredinu, koju su verifikovali nezavisni revizori.

Efikasno korišćenje resursa, smanjenje emisije CO₂ i primena principa cirkularne ekonomije predstavljaju ključne prioritete već u fazi razvoja vozila. U saradnji sa dobavljačima, Mercedes-Benz sistematski koristi materijale sa smanjenim ugljeničnim otiskom, uključujući aluminijum, čelik, plastiku i baterijske ćelije proizvedene uz niže emisije CO₂. Na taj način emisije ugljen-dioksida u lancu snabdevanja smanjuju se za približno 23 odsto.

Ključni faktori koji doprinose ekološkim performansama nove električne C-Klase:

Design for Environment pristup: Mere za očuvanje resursa predstavljaju sastavni deo procesa razvoja nove električne C-Klase. Pristup podrazumeva da se efikasno korišćenje materijala, mogućnost reciklaže i povećana upotreba sekundarnih sirovina uzimaju u obzir već u najranijim fazama razvoja vozila.

Aluminijum sa smanjenim ugljeničnim otiskom: Mercedes-Benz približno dve trećine ukupnih potreba za aluminijumom obezbeđuje iz postrojenja za elektrolizu koja koriste energiju iz obnovljivih izvora ili aluminijum sa većim udelom recikliranog materijala. Pored karoserije i rukavaca upravljačkog sistema, od aluminijuma sa smanjenim ugljeničnim otiskom izrađeni su i naplaci, kao i kućište baterije.

Čelik sa smanjenim ugljeničnim otiskom: Za čelične komponente koje se proizvode u okviru kompanije koristi se oko 45 kilograma čelika dobijenog u elektrolučnim pećima koje se napajaju energijom iz obnovljivih izvora.

Upotreba sekundarnih materijala: U poređenju sa C-Klasom koja je trenutno u serijskoj proizvodnji, udeo sekundarnih materijala u termoplastici povećan je više od četiri puta. Ukupno se koristi oko 49 kilograma reciklirane termoplastike. Brojne komponente delimično su izrađene od recikliranih materijala, uključujući:

prednji prtljažni prostor (frunk) sa kadom izrađenom od 50% postpotrošačkog recikliranog materijala (post-consumer recyclate);

obloge blatobrana sa 93% recikliranog sadržaja;

nosače dizalice izrađene od 100% recikliranih branika vozila na kraju životnog veka;

nosače branika sa 83% recikliranog sadržaja;

netkani tekstil i pređu u presvlakama sedišta sa 34%, odnosno 50% recikliranog sadržaja.

Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric | kombinovana potrošnja električne energije: 18,5–14,1 kWh/100 km | kombinovana emisija CO₂: 0 g/km | CO₂ klasa: A¹

Smanjenje emisije ugljen-dioksida tokom faze korišćenja vozila:

Izuzetna autonomija: Nova električna C-Klasa sa jednim punjenjem baterije ostvaruje autonomiju veću od 762 kilometra prema WLTP standardu. Zahvaljujući tome, podjednako je pogodna za svakodnevnu vožnju i duga putovanja. Tokom naredne godine ponudu će upotpuniti dodatne verzije sa pogonom na zadnje i sva četiri točka, kao i različite varijante baterija. Među njima će biti i model sa pogonom na zadnje točkove, čija se očekivana autonomija procenjuje na oko 800 kilometara.

Visoka efikasnost električnog pogona: Sa kombinovanom potrošnjom električne energije od 18,5 do 14,1 kWh/100 km, nova električna C-Klasa svrstava se među energetski najefikasnija vozila u svom segmentu.

Arhitektura od 800 volti: Savremena 800-voltna tehnologija predstavlja osnovu za visoku energetsku efikasnost i izuzetno kratko vreme punjenja baterije.

Standardna toplotna pumpa koja koristi više izvora toplote: Ovaj sistem objedinjuje visoku energetsku efikasnost i vrhunski toplotni komfor. Toplotna pumpa koristi otpadnu toplotu električnog pogonskog sistema i baterije, kao i toplotu iz spoljnog vazduha, za zagrevanje putničkog prostora. Na taj način troši približno trećinu električne energije koja bi bila potrebna uporedivom električnom grejaču da ostvari isti učinak u istim uslovima.

Visok kapacitet rekuperacije energije: C-Klasa opremljena je novim One-Box kočionim sistemom. Radi postizanja maksimalne efikasnosti, do 99 odsto svih kočenja odvija se isključivo putem rekuperacije energije. Sistem omogućava rekuperaciju snage do 300 kW, čime značajno doprinosi povećanju autonomije vozila.

Inteligentan ekosistem za punjenje uz korišćenje energije iz obnovljivih izvora:

Mogućnost brzog punjenja: Zahvaljujući velikoj snazi punjenja, za svega 10 minuta moguće je dopuniti bateriju za autonomiju do 325 kilometara².





MB.CHARGE Public: Putem usluge MB.CHARGE Public, korisnici imaju pristup jednoj od najvećih mreža za punjenje električnih vozila na svetu, koja trenutno obuhvata više od 3 miliona punjačkih mesta.





Renewable Charging: Usluga Renewable Charging sastavni je deo servisa MB.CHARGE Public u Evropi, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Ukoliko određena stanica za punjenje još uvek ne koristi električnu energiju iz obnovljivih izvora, usluga Renewable Charging primenom sertifikata o poreklu električne energije obezbeđuje da se za svako punjenje u elektroenergetsku mrežu isporuči odgovarajuća količina električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora.





Navigacija sa Electric Intelligence funkcijom: Sistem planira najbržu i najudobniju rutu, uključujući optimalno raspoređene stanice za punjenje, i dinamički se prilagođava različitim faktorima, poput saobraćajnih gužvi ili promena u stilu vožnje. MBUX prikazuje trenutno stanje napunjenosti baterije, procenjene troškove punjenja na svakoj stanici i pruža korisne savete za energetski efikasniju vožnju. Kliknite ovde za 360° Environmental Check of the all-new electric C-Class.







O 360° analizi uticaja na životnu sredinu Mercedes-Benz od 2005. godine objavljuje informacije o uticaju svojih vozila na životnu sredinu za svaki pojedinačni model. 360° procena uticaja na životnu sredinu zasniva se na sveobuhvatnoj analizi životnog ciklusa svakog vozila, a njene rezultate verifikuju nezavisni revizori. Ova inicijativa odražava posvećenost kompanije Mercedes-Benz transparentnosti i pružanju pouzdanih informacija koje kupcima omogućavaju da donesu informisanu odluku prilikom izbora vozila.

Jubilarna godina Mercedes-Benza: „140 godina inovacija“ Od trenutka kada je Carl Benz pre 140 godina prijavio patent za prvi automobil, a Gottlieb Daimler ubrzo potom konstruisao svoju motorizovanu kočiju, Mercedes-Benz je posvećen neprekidnim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu.Ova ambicija pokretala je svaku novu ideju – od prvog automobila na svetu iz 1886. godine do današnjih inteligentnih i bezbednih električnih vozila, poput potpuno novog Mercedes-Benz GLC i nagrađivanog novog Mercedes-Benz CLA. Sa modelom Mercedes-Benz S-Class, kompanija nastavlja najveći program lansiranja novih proizvoda u svojoj istoriji.

Vođen strašću prema performansama i pionirskom duhu, uz beskompromisnu posvećenost vrhunskom kvalitetu i korisničkom iskustvu, Mercedes-Benz već decenijama oblikuje budućnost mobilnosti. Rezultat nadilazi čisto inženjersko dostignuće – stvara jedinstveni osećaj koji prožima sve što brend radi: Dobrodošli kući.

Mercedes-Benz obeležava 140 godina inovacija jedinstvenim globalnim putovanjem: tri nove Mercedes-Benz S-Class limuzine kreću na transkontinentalnu vožnju koja će obuhvatiti 140 lokacija širom sveta. Svaka od tih destinacija simbolično predstavlja tehnološko nasleđe brenda, njegov pionirski duh, bogatu tradiciju i snažno globalno prisustvo.Tokom ovog putovanja, kupci, ljubitelji brenda i zaposleni imaće priliku da se pridruže proslavi – kroz jedinstvenu avanturu koja će trajati sve do oktobra. Pratite putovanje „140 Years. 140 Places“ kroz šest kontinenata i budite deo priče koja slavi više od jednog veka i četiri decenije inovacija, strasti i vrhunskog inženjeringa putem naših linkova:“140 years of innovation | Mercedes-Benz Media” I kroz specijale preko Mercedes-Benz Community.

Dodatne informacije o kompaniji Mercedes-Benz i Mercedes Maybach dostupne su na zvaničnoj internet stranici:www.mercedes-benz.com, kao i na našem LinkedIn kanalu Mercedes-Benz AG | LinkedIn Mercedes-Benz AG | LinkedIn I takodje putem Mercedes-Benz Media online platforme na media.mercedes-benz.com.