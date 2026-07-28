Nemački proizvođač sportskih automobila Porše ukida još 5.000 radnih mesta u regionu Štutgarta.
InfoBiz
Nemački automobilski div ukida 5.000 radnih mesta: Kriza u auto-industriji sve dublja
Slušaj vest
Kompanija je u ponedeljak saopštila da je postigla sporazum sa radničkim savetom o produženju sigurnosti zaposlenja do 2035. godine.
Otpuštanja će biti sprovedena na društveno odgovoran način - pre svega kroz prirodnu fluktuaciju zaposlenih, demografske faktore, delimične penzione planove i sporazume o dobrovoljnom otpuštanju.
Porše je jedan od mnogih nemačkih proizvođača automobila koji su poslednjih godina zabeležili pad profita usred rastućih troškova i žestoke konkurencije na ključnom kineskom tržištu.
Kurir Biznis/DPA
Reaguj
Komentariši