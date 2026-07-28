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Kompanija je u ponedeljak saopštila da je postigla sporazum sa radničkim savetom o produženju sigurnosti zaposlenja do 2035. godine.

Otpuštanja će biti sprovedena na društveno odgovoran način - pre svega kroz prirodnu fluktuaciju zaposlenih, demografske faktore, delimične penzione planove i sporazume o dobrovoljnom otpuštanju.

Porše je jedan od mnogih nemačkih proizvođača automobila koji su poslednjih godina zabeležili pad profita usred rastućih troškova i žestoke konkurencije na ključnom kineskom tržištu.

Kurir Biznis/DPA

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