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Upis u beogradske vrtiće moguć je tokom većeg dela godine, a roditelji čija deca ne dobiju mesto u državnoj ustanovi mogu da ostvare subvenciju od 33.000 dinara za privatni vrtić.

Roditelji i staratelji imaju pravo da tokom čitave godine podnesu zahtev za upis deteta u državni vrtić, osim u periodu dok traje obrada prijava i odlučivanje po žalbama nakon velikog konkursa.

Ukoliko u željenoj državnoj predškolskoj ustanovi nema slobodnih mesta, roditelji mogu da zatraže odbijenicu, odnosno zvaničnu potvrdu da ustanova nema kapaciteta za prijem deteta, koja omogućava ostvarivanje prava na subvencionisan boravak u privatnom vrtiću.

- Pravo na odbijenicu imaju isključivo roditelji čijoj deci nije obezbeđeno mesto u državnom vrtiću zbog nedostatka kapaciteta - kažu u Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu.

- Oni koji imaju mogućnost upisa u državno obdanište, ali se ipak opredele za privatni vrtić, nemaju pravo na subvenciju Grada i troškove boravka snose u celosti.

Postupak za dobijanje odbijenice u najvećoj meri obavlja se elektronski preko portala eUprava. Roditelji najpre podnose zahtev za upis u državni vrtić. Ukoliko upisna komisija utvrdi da nema slobodnih mesta, moguće je podneti zahtev za izdavanje odbijenice, takođe putem eUprave. Dokument se potom preuzima u predškolskoj ustanovi u kojoj je podnet prvobitni zahtev.

Statistika

U privatnim predškolskim ustanovama trenutno boravi više od 25.000 mališana, dok državni vrtići pohađa oko 58.000 dece. Ukupno je u beogradskim vrtićima oko 80.000 mališana, što je znatno više nego pre desetak godina, kada ih je bilo oko 45.000.

Od uvođenja sistema subvencionisanog boravka u privatnim vrtićima 2015. godine, Grad Beograd je za ovu namenu izdvojio više od 20 milijardi dinara. U istom periodu broj privatnih predškolskih ustanova porastao je sa oko 50 na približno 450.

Sa odbijenicom roditelji mogu da upišu dete u privatni vrtić i podnesu zahtev za ostvarivanje prava na gradsku subvenciju. Zahtev se može podneti elektronski ili lično u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, a u ime roditelja to može učiniti i privatna predškolska ustanova u koju se dete upisuje.

Važno je da roditelji znaju da odbijenica, nakon što se dete upiše u privatni vrtić, važi sve dok ono pohađa tu istu ustanovu. To znači da nije potrebno svake godine ponovo konkurisati niti tražiti novu potvrdu. Nova je potrebna jedino ukoliko roditelji odluče da dete ispišu iz jednog privatnog vrtića i upišu ga u drugi. U tom slučaju procedura se ponavlja, podnosi se novi zahtev za upis u državni vrtić, a zatim, ukoliko nema mesta, i zahtev za izdavanje nove odbijenice.

Boravak dece u državnim vrtićima od septembra 2023. godine roditelji ne plaćaju. Istovremeno, Grad subvencioniše i boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama za one porodice koje su dobile odbijenicu. Trenutno subvencija iznosi 33.000 dinara mesečno po detetu, bez obzira na broj dana koliko je dana išlo u obdanište, dok razliku do pune cene vrtića plaćaju roditelji.