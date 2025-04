- Ovo je naročito stresno za majke koje moraju da se vrate na posao. Kada ne mogu da nađu mesto u vrtiću, a ni da plate bebisiterku , one neretko napuštaju posao i ostaju kod kuće da čuvaju decu. Na taj način stvara se jedna ekonomska nesigurnost za celu porodicu, a samim tim i ekonomska zavisnost jednog partnera od drugog. Za socijalno odgovorno društvo koje proklamuje brigu o porodici nedostatak vrtića pokazuje da je to jedna čista floskula - zaključuje urednica portala Bebac.

- Postoji određen broj porodica koje zaista znaju šta dadilja treba da radi i šta spada u njen posao, a to je briga o deci, njihovom emocionalnom razvoju, higijeni… Njen posao je da čuva dete, da se pobrine za njegovu ishranu, da ga prošeta, raskloni igračke. Roditelji to često zloupotrebljavaju, pa očekuju od dadilja da budu pomoć u kući. To nije u opisu njihovog posla i one sve manje pristaju na takve zahteve - zaključuje Tanja Vujanović.