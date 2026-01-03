"Baka-deka servis": Gradovi u Hrvatskoj plaćaju za čuvanje unuka - evo koliko zarađuju bake i deke
Grad Križevci u Hrvatskoj uveo je početkom nove godine podsticajnu meru, poznatu kao "Baka-deka servis", kojom omogućava bakama i dedama da mesečno zarade 250 evra za čuvanje unuka predškolske dobi, saopštile su gradske vlasti.
"Ovom će merom grad Križevci obezbediti naknadu u iznosu od 250 evra bakama i dedama koji čuvaju unuke predškolske dobi zbog nedostatka mesta u dečjim vrtićima u Križevcima", navodi se u saopštenju objavljenom na gradskom portalu.
Odluka je stupila na snagu od početka ove godine.
Sličnu meru nedavno je uveo i grad Samobor, gde naknada iznosi 360 evra, koliko iznosi i subvencija za smeštaj dece u privatnim vrtićima. Uslov je da roditelji budu zaposleni ili da imaju status studenta, te da imaju porebivalište u gradu koji daje podsticaj.
Ukoliko dete bude upisano u vrtić, gubi se pravo na novačnu naknadu.
Cilj mera je pomoć roditeljima koji nisu uspeli da nađu mesta u dečjim vrtićima, ali i da se pomogne bakama i dedama da ostvare dodatni prihod.
Kurir.rs/Beta