Grad Križevci u Hrvatskoj uveo je početkom nove godine podsticajnu meru, poznatu kao "Baka-deka servis", kojom omogućava bakama i dedama da mesečno zarade 250 evra za čuvanje unuka predškolske dobi, saopštile su gradske vlasti.

"Ovom će merom grad Križevci obezbediti naknadu u iznosu od 250 evra bakama i dedama koji čuvaju unuke predškolske dobi zbog nedostatka mesta u dečjim vrtićima u Križevcima", navodi se u saopštenju objavljenom na gradskom portalu.

Odluka je stupila na snagu od početka ove godine.

Sličnu meru nedavno je uveo i grad Samobor, gde naknada iznosi 360 evra, koliko iznosi i subvencija za smeštaj dece u privatnim vrtićima. Uslov je da roditelji budu zaposleni ili da imaju status studenta, te da imaju porebivalište u gradu koji daje podsticaj.

Ukoliko dete bude upisano u vrtić, gubi se pravo na novačnu naknadu.

Cilj mera je pomoć roditeljima koji nisu uspeli da nađu mesta u dečjim vrtićima, ali i da se pomogne bakama i dedama da ostvare dodatni prihod.