Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojilo je izmene i dopune Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, čime je dodatno unapređen sistem državne podrške za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja. Novim rešenjima preciziran je širi obuhvat korisnika i jasniji uslovi za ostvarivanje prava na subvencije.

Jedna od ključnih novina odnosi se na proširenje liste kultura koje se subvencionišu. Pored borovnica i malina, pravo na podsticaje sada imaju i proizvođači jagoda, što predstavlja dodatni podsticaj razvoju voćarske proizvodnje u Srbiji. Istovremeno, povećan je maksimalan iznos podsticaja po poljoprivrednom gazdinstvu u toku jedne kalendarske godine, sa 3.500.000 na 5.000.000 dinara.

Foto: Miljan Zivkovic/shutterstock

Izmenama Pravilnika uvećani su i maksimalni iznosi po pojedinim vrstama ulaganja. Za nabavku sadnica voćnjaka i hmelja gornja granica povećana je sa 2.500.000 na 3.500.000 dinara, dok je za nabavku naslona za proizvodne zasade iznos podsticaja podignut sa 825.000 na 1.000.000 dinara. Za pripremu zemljišta maksimalni iznos sada iznosi 400.000 dinara, umesto dosadašnjih 375.000 dinara.

Novim pravilima precizirano je i da se po jednom javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje. Dodatno su definisani uslovi u vezi sa zemljištem, pa ugovori o zakupu ili korišćenju moraju biti overeni kod nadležnog državnog organa. Jedan od osnovnih uslova ostaje i obavezna obnova registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva.

Izuzetak od ovog pravila predviđen je za nova poljoprivredna gazdinstva koja su prvi put upisana u RPG u godini u kojoj se podnosi zahtev za podsticaje. Istovremeno, Pravilnikom je isključena mogućnost apliciranja za podsticaje za analizu zemljišta, kao i za zasade koji se podižu u saksijama i vrećama sa supstratom, budući da takvo zemljište već poseduje odgovarajući sertifikat.