Situacija sa sirovinom odnosno drvetom od koga se proizvodi pelet neznatno je bolja. Poslednih dana drvo je počelo da pristiže i sve količine koje dobijemo, a koje nisu približne kao ranije odmah se prerađuju, kaže za Forbes Srbija direktor kompanije Bio Energy Point Mladen Stojadinović.

Nada se da će snabdevanje peletom biti normalizovano narednih nedelja, ali to zavisi od dosta faktora.

Građani koji se greju na pelet su zabrinuti jer do kraja grejne sezone ima više od dva meseca.Da bi što više domaćinstava dobilo pelet, na stovarištima koja ih imaju su ograničili prodaju na 15 džakova.

Proizvođači peleta trenutno ne mogu da rade punim kapacitetom i proizvode potrebne količine jer nema dovoljno sirovine.

Vremenske prilike

- Nema sirovine jer su u prethodnom periodu bili loši vremenski uslovi koji su onemogućili vađenje drveta iz šume na osnovu čega bi proizvodnja mogla da funkcioniše u punom kapacitetu - naveo je Mladen Stojadinović.

Sada je, kaže, situacija nešto bolja, ali još nije onako kako treba da bude.

- U poslednja dva do tri dana počelo je da stiže drvo, ali to je kratak period za stabilizaciju proizvodnje i možemo samo da se nadamo da će se taj trend nastaviti - dodaje on.

Objašnjava da je dolazak do sirovina specifičan posao i da na njega utiču kako vremenske prilike, tako i praznici, vikendi….

- Zavisi sve od dana do dana jer ono što smo proizveli danas ili sutra ne znači da ćemo moći u ponedeljak i utorak. Videćemo koliko će nam od ponedeljka drveta stizati - dodaje. Sve što stigne odmah ide u preradu.

- Borimo se svakim danom da što više drveta kupimo, a dalje zavisi od vremenskih uslova, kako će poslovati Srbijašume…- kaže sagovornik.

Foto: Kurir Televizija

Stojadinović se nada da će se uskoro situacija stabilizovati, i sudeći po poslednjim danima, ima naznaka da će biti bolje.

"Sada nemamo pelet i ne znamo kada će nam stići"

U jednom od stovarišta kažu da nemaju peleta već neko vreme i da ne znaju kada će ga dobiti. Na nekim stovarištima ga zbog ograničenih količina prodaju na džak, a ne na palete kao ranije.

Jedna sugrađanka kaže da je u Dunavskoj ulici uspela da kupi 15 džakova (jedan teži 15 kilograma) koji mogu da posluže za maksimalno pet dana grejanja.

Struja kao zamena

Kako kaže, cena nije rasla, ali su joj objasnili da ne može da kupi više od toga jer moraju ograničene količine da čuvaju i za grejanje škola.

- Koliko sam shvatila imaju dogovore sa školama i da bi deca mogla da se greju moraju da čuvaju i za te namene - dodaje sagovornica.

Kada narednih dana potroši kupljenu količinu moraće da se greje na struju, dodaje. Veruje da su tome morali da pribegnu svi koji su se inače do sada grejali na pelet.

Foto: Kurir Televizija

Neki su na drugim stovarištima uspeli da kupe celu paletu peleta (prve klase), po ceni od 45.500 po toni.

Iako im je kako kažu bilo potrebno dve, mogli su da kupe jednu paletu. To znači da je i na tom stovarištu količina koja se može kupiti ograničena.

Zbog male količine trgovci koriste situaciju i pojedini zarađuju više. I do 100 evra više po toni. Tona peleta kreće se u poslednje vreme i do 48.000 dinara, a prošle sezone je ta količina koštala oko 32.000 dinara.