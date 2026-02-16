Slušaj vest

Otvaranje Hard Rock Cafe-a u Beogradu izazvalo je veliko interesovanje građana, ali i turista koji su želeli da vide kako izgleda svetski poznati koncept u srpskoj prestonici.

Ipak, pored enterijera i rok memorabilija, najviše pažnje privukle su cene. Jedan od zaštitnih znakova lanca, ''Legendary Smash Burger'', u Beogradu košta 1.800 dinara. Kokteli se kreću između 1.000 i 1.200 dinara, u zavisnosti od izbora, dok je ponuda piva raznovrsna.

Velika piva su u rasponu od 500 do 800 dinara, što ih svrstava u cenovni nivo popularnijih lokala u centru grada. Ni ljubitelji slatkiša neće proći jeftinije, jer čokoladni kolač košta 1.600 dinara, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama i pokrenulo raspravu o tome da li je u pitanju realna cena ili preterivanje.

Kao i u svakom lokalu ovog globalnog brenda, poseban deo prostora zauzima prodavnica sa suvenirima. Majice sa prepoznatljivim logotipom koštaju oko 4.000 dinara, dok su duksevi približno 8.000 dinara.

Dolazak Hard Rock Cafe-a doneo je novi sadržaj u ugostiteljstvu, ali i jasno pokazao da je reč o premium ponudi u kojoj se, osim hrane i pića, plaća i ime, atmosfera i globalni imidž.

Podsetimo, prvi Hard Rock Cafe u Srbiji otvoren je 11. februara u Beogradu na Trgu republike 5. Prostire se na dva sprata i ima više od 250 sedećih mesta, dve kuhinje i dva šanka. On je međunarodni lanac tematskih restorana, hotela i kazina koji danas posluje u više od 60 zemalja sveta, a otvoren je 1971. godine.

Hard Rok Kafe, poznat po jedinstvenoj kombinaciji američke kuhinje, autentičnog rokenrol ambijenta i bogate kolekcije muzičkih memorabilija, posluje u više od 70 zemalja širom sveta. Činjenica da su prepoznali Srbiju kao atraktuivnu destinaciju stavlja nas na mapu najvažnijih mesta na svetu kada je u pitanju ovaj brend. Otvaranjem lokala u Beogradu, srpska prestonica pridružuje se listi velikih gradova poput Londona, Pariza, Rima i Budimpešte koji već imaju ovaj kultni brend.

Od trenutka kada se uđe, oseća se prepoznatljiva energija brenda, zidovi ukrašeni autentičnim muzičkim memorabilijama, gitarama, fotografijama. Atmosfera je kombinacija modernog i opuštenog rokenrol šarma, koja poziva kako turiste, tako i Beograđane da uživaju u svakom detalju.