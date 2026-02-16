Slušaj vest

Koliko zaposleni zapravo zarađuju i gde su razlike najveće pokazuju podaci sa platforme Kununu, koji otkrivaju izrazito neujednačenu strukturu primanja.

Najveće plate, očekivano, imaju piloti. Prema dostupnim podacima, njihov prosečan godišnji bruto prihod iznosi 92.518 evra, što je gotovo dvostruko više od primanja većine kabinskog osoblja. Iza pilota slede najviše rangirani članovi kabinske posade zaduženi za vođenje tima u avionu, sa prosečnom godišnjom platom od 50.829 evra.

Šefovi kabine zarađuju oko 44.826 evra, dok vođe posade primaju prosečno 41.435 evra godišnje. Iako se razlike u odgovornostima odražavaju na zarade, one su i dalje znatno niže od onih u pilotskoj kabini. Klasične stjuardese, prema analizi, zarađuju oko 34.756 evra godišnje, dok članovi posade primaju približno 34.171 evro. Prosek za kabinsko osoblje u celini iznosi 31.848 evra.

Velike razlike i među zaposlenima na zemlji

Razlike postoje i među zaposlenima koji rade na aerodromu. Muški stjuardi na zemlji zarađuju prosečno 32.111 evra, dok stjuardese na zemlji imaju prosečna godišnja primanja od 39.033 evra. Uočljive su i razlike unutar slično nazvanih radnih mesta: kategorija "član posade“ beleži prosek od 31.382 evra, dok „ženski član posade“ prema istoj analizi ima znatno niži prosek – 25.573 evra.

Platforma Kununu navodi da se oko 16 odsto prijava odnosi na rad sa nepunim radnim vremenom, ali su svi iznosi preračunati na standardnu 40-časovnu radnu nedelju kako bi poređenje bilo relevantno. Uz trenutnu minimalnu satnicu od 13,90 evra, godišnja bruto plata pri punom radnom vremenu iznosi oko 28.900 evra. Iako je fokus štrajka pre svega na visokim primanjima pilota, podaci pokazuju da deo zaposlenih zarađuje tek nešto iznad zakonskog minimuma.

S druge strane, nemački mediji navode da iskusni piloti mogu dostići godišnje prihode i do 350.000 evra. Visoke brojke pominju se i kada je reč o penzijama: prema tim navodima, pojedini piloti primaju oko 10.000 evra mesečno, uglavnom iz internog penzionog fonda kompanije.

Razlike među podružnicama dodatno podižu tenzije

Kao jedno od spornih pitanja ističe se i kamatna stopa na penzione rezerve, što dodatno pojačava nezadovoljstvo i podstiče sindikalne zahteve. Podaci Kununu platforme ipak pokazuju niže proseke od onih koji se često pominju u javnosti. Piloti u Deutsche Lufthansa AG u proseku zarađuju oko 106.565 evra godišnje.

U Eurowings prosek iznosi 91.339 evra, dok Lufthansa CityLine beleži oko 122.006 evra. Za TUIfly, za koji Lufthansa obavlja deo letova, navodi se prosek od 118.600 evra.

Posebno se ističe širok raspon unutar pojedinih kompanija: dok se plate pilota u Eurowingsu kreću između 90.000 i 150.000 evra godišnje, u matičnoj Lufthansi ukupne naknade mogu biti znatno veće.

Takvi odnosi podstiču optužbe da finansijski uspešnije podružnice posredno podržavaju znatno skuplji glavni brend sa nižim prosečnim platama, što stvara dodatne napetosti i potencijal za nove sukobe unutar grupacije.