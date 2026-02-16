Slušaj vest

Građani Srbije od početka vikenda koriste prazničnu pauzu povodom Dana državnosti, Sretenja. Kako praznik ove godine pada u nedelju, neradni dani se prenose i na ponedeljak 16. i utorak 17. februar, pa u kombinaciji sa vikendom donose ukupno četiri vezana slobodna dana za odmor ili putovanje. Zaposleni koji tih dana rade imaju pravo na uvećanu zaradu, odnosno duple dnevnice, dok poslodavci, ukoliko to organizacija posla zahteva, mogu omogućiti i „zamenski“ slobodan dan.

Školarci će imati još duži raspust. Ove školske godine zimski raspust traje devet dana, od 14. do 22. februara. Ipak, učenici u Vojvodini vraćaju se u školske klupe ranije, 18. februara, u skladu sa školskim kalendarom.

Nakon februarskih praznika, sledeći neradni dani za zaposlene u Srbiji dolaze u aprilu, kada se obeležava Vaskrs. Tada se ne radi od 10. do 13. aprila, odnosno od petka do ponedeljka. Odmah potom slede i praznici povodom Praznika rada, kada su neradni 1. i 2. maj.

Duple dnevnice za rad na praznik

Zaposleni ima pravo da ne radi na dan praznika za koji je zakonom propisano da je neradni. Oni koji ipak rade na taj dan ostvaruju pravo na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad na dan praznika, i to samo za onoliko dana koliko je Zakonom predviđeno da se određeni praznik obeležava.

Kako je Zakonom određeno da se državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje jedan dan, pravo na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad tog dana, zaposleni može da ostvari samo za taj jedan dan.

Pored toga, poslodavac može zaposlenom ponuditi i „zamenski“ slobodan dan, ukoliko radno vreme ne može drugačije da se organizuje.