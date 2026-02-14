Slušaj vest

Na domaćem Redditu nedavno se pojavila objava korisnika koji aktivno traži stan u Beogradu i primećuje neobičnu pojavu, na oglasima se istovremeno nudi više stanova iz iste zgrade u Bulevar despota Stefana, takozvane „Ktitor“ zgrade sa četiri lifta. Stanovi su slične kvadrature i približno iste cene, što je kod potencijalnog kupca izazvalo sumnju:

- Da li se nešto menja u okolini ili ruši zgrada? Da li postoji neki problem sa tom zgradom? - upitao je autor objave.

Ovakva pitanja nisu retka na tržištu nekretnina, naročito u centralnim gradskim zonama gde su cene visoke, a ponuda ograničena.

Soliter i problem više spratova

Jedan od korisnika dao je jednostavno objašnjenje - možda je "caka u tome što je soliter i ima milion spratova, samim tim i dosta stanova (na prodaju)". U visokim zgradama sa velikim brojem stanova statistički je sasvim moguće da se u istom trenutku više vlasnika odluči na prodaju.

Takvi objekti često imaju slične rasporede i kvadrature, pa i cenovni raspon deluje uniformno. To može stvoriti utisak da "nešto nije u redu", iako je u pitanju obična tržišna dinamika.

Ipak, percepcija solitera u Beogradu je podeljena. Deo kupaca i dalje zazire od visokih zgrada zbog zavisnosti od liftova, gustine stanovanja i potencijalnih problema sa održavanjem.

- Realno ljudi ne vole solitere, a još manje njihove liftove - glasio je jedan od komentara.

Priča o tunelu i infrastrukturnim radovima

Drugi deo diskusije usmerio se na navodnu izgradnju gradskog tunela koji bi trebalo da poveže centralne saobraćajnice sa zonom oko Brankov mosta. Jedan korisnik je napisao:

- Kopa se tunel neki koji će da ide negde do Brankovog mosta - dok je drugi dodao da je reč o projektu čije se izmestanje instalacija najavljuje već ove godine, a završetak do 2030.

Svaka nova najava infrastrukturnih radova među vlasnicima stanova u neposrednoj blizini može izazvati zabrinutost. Dugotrajni radovi, buka, prašina i izmena režima saobraćaja mogu privremeno smanjiti kvalitet života i otežati prodaju nekretnine. S druge strane, završetak velikog infrastrukturnog projekta dugoročno može povećati vrednost lokacije.

Lokacija koja deli mišljenja

Bulevar despota Stefana je jedna od frekventnijih gradskih saobraćajnica. Blizina centra, dobra povezanost i razvijena infrastruktura čine ga atraktivnim za kupce koji žele urbani život. Ipak, ista lokacija ima i svoje mane.

- Ta ulica mi je jeziva za život - napisao je jedan korisnik, navodeći buku, gužvu i zagađenje kao ključne razloge. Drugi je dodao da su stanovi "preružni, a cene kao da je centar Pariza", aludirajući na to da mnoge nekretnine zahtevaju ozbiljno renoviranje, dok se prodaju po cenama koje prate centralne gradske zone.

Ova podeljenost u percepciji lokacije pokazuje koliko tržište nekretnina zavisi od subjektivnog doživljaja. Za nekoga je to vrhunska lokacija nadomak centra, za drugoga previše bučna i opterećena saobraćajem.