Na društvenoj mreži Reddit povela se diskusija o isplativosti investiranja u stambene zgrade na manjim parcelama. Jedan korisnik postavio je dilemu - kupiti plac od 660 metara kvadratnih sa starom kućom za 70.000 evra ili čekati investitora za zamenu u stanovima?

U konkretnom slučaju koji je privukao pažnju, reč je o lokaciji u Bosni i Hercegovini gde se cena kvadrata kreće između 1.300 i 1.400 evra. Pitanje je jasno, da li je 660 metara kvadratnih dovoljno za zgradu i da li se male zgrade i dalje isplate pored sve prisutnijih giganata od preko 2.000 kvadrata.

Na šta obratiti pažnju pre kupovine

Iskusniji korisnici u komentarima ističu da se pre svake odluke moraju proveriti ključne informacije o lokaciji. Prvi korak je provera dozvola za gradnju stambenih objekata i tačno definisane dozvoljene površine.

Poseban akcenat stavljen je na komunalno opremanje. Cena priključaka može značajno varirati, a jedan od najvećih skrivenih troškova može biti trafostanica. Ukoliko postojeća trafostanica nema kapaciteta, snabdevač može usloviti investitora izgradnjom nove, što predstavlja direktan trošak od preko 50.000 evra.

Neto protiv bruto površine

Jedna od najčešćih grešaka pri računanju isplativosti je fokusiranje isključivo na neto površinu koja je namenjena prodaji. Korisnci podsećaju da zgrada ima i hodnike, prolaze i potkrovlja.

Ovi prostori imaju istu cenu izgradnje po kvadratu kao i stanovi, ali se ne mogu prodati, što direktno utiče na ukupnu profitabilnost projekta.

Rizici izvođenja radova

Pitanje znanja o samoj gradnji takođe je podelilo mišljenja. Dok jedni smatraju da investitor ne mora biti stručnjak jer angažuje nadzor koji prati radove, drugi upozoravaju na važnost poštovanja rokova. Ukoliko investitor ne završi radove na vreme, u teoriji se suočava sa plaćanjem penala kupcima, mada se u praksi postavlja pitanje koliko se to često primenjuje.