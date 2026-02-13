Slušaj vest

Organizacije civilnog društva sa teritorije Užica mogu do 2. marta konkurisati za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za grad Užice, objavljeno je na oficijelnom gradskom sajtu.

Budžetom za 2026. godinu opredeljeno je četiri miliona dinara za tu namenu, pri čemu je moguće podneti prijavu na konkurs u vrednosti do 300.000 dinara po programu.

Pravo učešća na konkursu

Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata po ovom javnom konkursu imaju organizacije civilnog društva:

koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018.), sa sedištem na teritoriji grada Užica

koje je registrovano najmanje 2 godine za obavljanje delatnosti iz oblasti za koju se konkurs raspisuje

čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje

koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa

koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti i koje je opravdalo

utrošena sredstva budžeta grada za sve programe podržane iz budžetskih sredstava Grada Užica

Sve detalje ovog konkursa možete pogledati OVDE.