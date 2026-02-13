EPS ključni garant sigurnosti: Razgovori srpske i francuske delegacije o energetskoj tranziciji Srbije
Delegacija francuske elektroprivrede sastala se sa Dušanom Živkovićem, generalnim direktorom Elektroprivrede Srbije (EPS), a razgovaralo se o energetskoj tranziciji naše zemlje.
- Elektroprivreda Srbije opredeljena je da i nakon energetske tranzicije ostane ključni garant energetske sigurnosti države i najveći proizvođač i snabdevač električnom energijom - rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije na sastanku sa delegacijom Elektroprivrede Francuske (EDF).
On je naglasio da je neminovna zamena 4.000 megavata iz fosilnih goriva i da je EPS spreman da aktivno učestvuje u razvoju primene nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Budući da je EDF operater jedne od najvećih nuklearnih kompanija, njihova znanja i iskustva su veoma dragocena i korisna za EPS i državu Srbiju.
Delegaciju EDF predvodio je Erki Majar, viši potpredsednik za evropske i međunarodne poslove, diplomatski savetnik predsednika i generalnog direktora kompanije.
Biznis Kurir