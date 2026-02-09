Slušaj vest

Cene energenata za domaćinstva širom Evrope, koje su naglo porasle nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, u međuvremenu su se stabilizovale, ali su i dalje primetno iznad pretkriznih nivoa. Troškovi energije posebno pogađaju domaćinstva sa nižim primanjima, a prema podacima Eurostata, prosečno domaćinstvo u Evropskoj uniji na struju, gas i druga goriva troši oko 4,6 odsto ukupnog budžeta.

Najnoviji podaci Indeksa cena energije za domaćinstva (HEPI) pokazuju ogromne razlike među evropskim prestonicama kada je reč o cenama električne energije i prirodnog gasa.

Početkom januara 2026. godine cena električne energije za domaćinstva kretala se od svega 8,8 eurocenti po kilovat-satu u Kijevu do čak 38,5 centi u Bernu, dok je prosečna cena u EU iznosila 25,8 centi po kWh.

Među najskupljim gradovima, pored Berna, izdvajaju se Berlin, Brisel, Dablin, London i Prag, dok su uz Kijev najniže cene zabeležene u Budimpešti, Podgorici i Beogradu.

Uopšteno posmatrano, struja je jeftinija u prestonicama srednje i istočne Evrope, dok su gradovi najvećih zapadnoevropskih ekonomija uglavnom iznad proseka Unije. Na razlike utiču brojni faktori, poput energetskog miksa, strategija nabavke dobavljača, subvencija, poreza i troškova distribucije.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Međutim, kada se cene usklade sa standardom kupovne moći, slika se značajno menja. Ovaj indikator uklanja razlike u opštem nivou cena i pokazuje stvarno opterećenje za građane. Tako se raspon cena struje kreće od 10,9 u Oslu do čak 49 u Bukureštu, pa nominalno najskuplji Bern pada tek na 22. mesto, dok Bukurešt izbija na prvo mesto po realnom trošku za domaćinstva.

To ukazuje da, iako su nominalne cene niže u mnogim istočnoevropskim gradovima, slabija kupovna moć čini električnu energiju većim finansijskim teretom, dok zapadni i severni gradovi postaju relativno pristupačniji kada se uzmu u obzir primanja.

Razlike su još izraženije kod prirodnog gasa. U januaru 2026. cene su se kretale od 1,6 centi po kWh u Kijevu do čak 35 centi u Stokholmu, što je više od 13 puta skuplje nego u Budimpešti, gde gas košta 2,6 centi.

Odmah iza Stokholma nalaze se Amsterdam, Bern i Rim, a stručnjaci visoke cene u švedskoj prestonici objašnjavaju specifičnostima tamošnjeg tržišta i malim brojem domaćinstava priključenih na gasnu mrežu.