Slušaj vest

Isplata se odvijala postepeno, u zavisnosti od kategorije korisnika i načina primanja novca. Redosled uplata zavisi od toga da li se penzija prima preko banke, pošte ili na kućnu adresu.

Prema zvaničnom kalendaru isplata Fond PIO, isplata januarskih penzija počela je 3. februara, a danas će penziju na kućne adrese ili na šalterima pošte primiti penzioneri iz kategorije Zaposleni, dok će preko tekućih računa svoje penzije dobiti 10. februara.

Zvanično poslednji za isplatu penzija na spisku su penzioneri iz kategorije Republike bivše SFRJ, oni svoje penzije dobijaju sutra, kada će i isplata januarskih penzija zvanično biti završena.

Biznis Kurir/Blic

Ne propustitePolitika"OD MRŽNJE NIKO U SRBIJI NEĆE ŽIVETI BOLJE" Brnabić: Nikezić, u čije vreme su penzije bile 204 evra i neredovne, se danas usuđuje da govori o penzijama
Ana Brnabić
PenzionerSutra počinje isplata januarskih penzija! Evo koja grupa najstarijih sugrađana prva dobija novac
penzioneri penzije povećanje
PolitikaSRPSKI PENZIONERI BOLJE RANGIRANI I OD NEMAČKIH I NORVEŠKIH, HRVATI NA ZADNJEM MESTU: Novo istraživanje izazvalo šok u Zagrebu!
penzioneri šetaju
InfoBizIsplata januarskih penzija za tri dana: Evo kome prvo stiže novac
penzioneri penzija