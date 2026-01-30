Penzioneri u Srbiji dobiće januarske penzije tokom februara, a isplata će se odvijati u više termina, u zavisnosti od kategorije korisnika i načina primanja novca.
Isplata januarskih penzija za tri dana: Evo kome prvo stiže novac
Prema zvaničnom kalendaru isplata Fond PIO, isplata januarskih penzija počinje 3. februara, dok će većina penzionera svoja primanja dobiti u drugoj dekadi meseca.
Raspored isplate januarskih penzija u februaru
3. februar
- počinje isplata za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti, i to za one koji penzije primaju preko računa u bankama
9. februar
- penzije počinju da pristižu za penzionere iz kategorije zaposlenih
- istog dana počinje i isplata za one koji penzije primaju na kućnu adresu ili na šalterima pošta
Isplata se, kao i do sada, odvija postepeno, u skladu sa tehničkim mogućnostima banaka i Pošte Srbije.
Šta penzioneri treba da znaju
- penzije se ne isplaćuju svima istog dana
- redosled zavisi od kategorije osiguranja i načina isplate
- ukoliko penzija ne legne istog dana, preporučuje se da se sačeka jedan do dva radna dana
Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.
