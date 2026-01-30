Slušaj vest

Prema zvaničnom kalendaru isplata Fond PIO, isplata januarskih penzija počinje 3. februara, dok će većina penzionera svoja primanja dobiti u drugoj dekadi meseca.

Raspored isplate januarskih penzija u februaru

3. februar

  • počinje isplata za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti, i to za one koji penzije primaju preko računa u bankama

9. februar

  • penzije počinju da pristižu za penzionere iz kategorije zaposlenih
  • istog dana počinje i isplata za one koji penzije primaju na kućnu adresu ili na šalterima pošta

Isplata se, kao i do sada, odvija postepeno, u skladu sa tehničkim mogućnostima banaka i Pošte Srbije.

Šta penzioneri treba da znaju

  • penzije se ne isplaćuju svima istog dana
  • redosled zavisi od kategorije osiguranja i načina isplate
  • ukoliko penzija ne legne istog dana, preporučuje se da se sačeka jedan do dva radna dana

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.

Ne propustitePenzionerVažno za hiljade penzionera u Srbiji: Ako primate ovu penziju, do kraja maja morate dostaviti poseban dokument ili rizikujete da ostanete bez isplate
Penzije
PenzionerPenzije rastu kao nikada pre: Poboljšan standard najstarijih sugrađana, a živeće još bolje
penzioneri penzije povećanje
PenzionerObjavljena velika novina za penzionere: Ukida se porez na penzije, evo i od kag datuma
penzioneri i novac
PenzionerKo ne dostavi jedan papir ostaje bez penzije: Evo gde se i kako sve završava za par minuta
Žena liste papire na stolu