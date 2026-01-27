Slušaj vest

Korisnici austrijske penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji u obavezi su i ove godine da podnesu Potvrdu o životu sa overenim svojerućnim potpisom austrijskom Zavodu za penzijsko osiguranje. Potvrdu je potrebno dostaviti najkasnije do kraja maja.

Overa Potvrde o životu u Direkciji i svim filijalama Fonda PIO je besplatna. Za overu je potrebno doći lično i tom prilikom poneti ličnu kartu.

Ukoliko je korisnik teško pokretan ili nepokretan, može se obratiti ordinirajućem lekaru, kod koga se leči, radi izdavanja lekarskog uverenja kojim se utvrđuje da zbog zdravstvenih problema ne može da dođe lično u Fond. Ovo lekarsko uverenje, ne starije od dva dana (sa potpisom ili faksimilom, pečatom i datumom), i lični identifikacioni dokument korisnika, može u organizacione jedinice Fonda u ime korisnika da donese drugo lice, kako bi uverenje o životu bilo izdato.

U Srbiji trenutno živi oko 25.000 korisnika austrijskih penzija. Dana 22. oktobra 2024. godine, Austrija i Srbija su zaključile bilateralni sporazum o bezbednoj elektronskoj razmeni podataka u oblasti penzijskog osiguranja. Ovaj bilateralni sporazum će pojednostaviti i ubrzati postupak ostvarivanja prava i isplate prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Tehnička i praktična implementacija elektronske razmene podataka odvijaće se tokom ove godine. Stoga će austrijski penzioneri sa prebivalištem u Srbiji još ove godine morati da dostave zvanično overen dokaz o životu, kako bi im se austrijska penzija isplaćivala u Srbiji, a od 2027. godine ovaj podatak će se elektronski razmenjivati i neće biti potrebno da ih korisnici lično dostavljaju.