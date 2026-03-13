Osnivač Zare, Amansio Ortega, ove godine će primiti rekordnu dividendu od 3,23 milijarde evra od Inditexa, najveće svetske modne kompanije. Isplata je veća nego prošle godine i dolazi nakon što je grupacija izvestila o rastu prodaje, dobiti i snažnom početku nove poslovne godine.

Ortega i dalje kontroliše 59 odsto Inditexa, dok je njegova ćerka Marta Ortega Perez danas predsednica kompanije. Kao i ostali akcionari, polovinu dividende dobiće u maju, a drugu polovinu u novembru.

Inditex, koji pored Zare poseduje i Bershku, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius i Oysho, objavio je da povećava dividendu za četiri odsto nakon, kako su naveli, „operativnih rezultata“ u 2025. godini. Prema indeksu milijardera agencije Bloomberg, Ortega raspolaže imovinom vrednom oko 126,7 milijardi dolara, što ga svrstava na 15. mesto najbogatijih ljudi na svetu.

Rast prodaje i dobiti

U poslovnoj godini zaključno sa 31. januarom 2026. prodaja Inditexa porasla je za 3,2 odsto, na 39,9 milijardi evra. Dobit pre oporezivanja porasla je za 5,8 odsto i dostigla osam milijardi evra, objavila je kompanija u rezultatima predstavljenim u sredu.

Kompanija posluje sa 5.460 prodavnica u više od 90 zemalja i zapošljava više od 160.000 ljudi. Iako je tokom prošle godine zatvorila 103 prodavnice širom sveta, istovremeno se usmerila na veće prodajne lokacije, pa je ukupna prodajna površina porasla.

Inditex je takođe saopštio da u ovoj godini očekuje dodatni rast prodajnog prostora od pet odsto, kao i nastavak rasta internet prodaje. Nova godina, tvrde, počela je snažno: od 1. februara do 8. marta prodaja je, isključujući uticaj kursnih razlika, porasla za devet odsto.

Ortega i ulaganja u nekretnine

Ortega, koji ovog meseca puni 90 godina, otvorio je prvu Zaru 1975. godine u A Coruña, u španskoj Galiciji. Prema pisanju lista The Guardian, i dalje ga se redovno može videti u sedištu Inditexa, gde razgovara sa zaposlenima. Karijeru je započeo kao dostavljač u kompaniji za proizvodnju košulja, a kasnije je otvorio sopstvenu prodavnicu.

Poslednjih godina dividende je koristio i za kupovinu nekretnina, uključujući The Post Building u Londonu, Haughwout Building u Njujorku i Southeast Financial Center u Majamiju, navodi The Guardian pozivajući se na Bloomberg. Prošlogodišnju dividendu, prema istom izvoru, navodno je ubrzano ulagao u nekretnine zbog španskog poreza na bogatstvo.

The Guardian navodi i da je Španija jedina država u Evropskoj uniji sa potpuno razvijenim porezom na bogatstvo, pri čemu su rezidenti izuzeti od tog poreza ako prihod u roku od 12 meseci ulože u imovinu koja se smatra „ekonomskom aktivnošću“.

Širenje brendova i ulaganje u tehnologiju

Kompanija je analitičarima saopštila da za sada nije zabeležila prekide u snabdevanju zalihama zbog poremećaja na Bliskom istoku, koji često služi kao logističko čvorište za modu dopremljenu iz proizvodnih zemalja poput Bangladeša.

Inditex ove godine planira da dovede svoj jeftiniji brend Lefties u Velikoj Britaniji. Istovremeno traži nove lokacije za The Apartment, koncept prodavnice koji spaja premium Zarinu modu i proizvode za dom u prostoru uređenom poput doma influensera. Nova prodajna mesta otvara i u Sjedinjenim Američkim Državama, Norveškoj i Danskoj.

Grupacija nastavlja da ulaže i u tehnologiju. Uvela je virtuelni sistem isprobavanja zasnovan na veštačkoj inteligenciji, koji kupcima na internetu omogućava da od svojih fotografija naprave avatar i generišu prikaze na kojima nose stvarne proizvode.