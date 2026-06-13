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Dok u najatraktivnijim pešačkim zonama i luksuznim stambeno-poslovnim kompleksima zakupci plaćaju hiljade evra za samo nekoliko desetina kvadrata, u manjim mestima unutrašnjosti prostori se nude bukvalno u bescenje.

Biznismeni i preduzetnici danas pažljivije nego ikada biraju lokacije, svesni da pogrešan korak i precenjen kvadrat mogu da ih odvedu pravo u bankrot pre nego što razviju posao.

Foto: Zorana Jevtić

Najveći jaz na tržištu vidi se kada se uporede elitni delovi prestonice sa zabačenijim opštinama na jugu ili istoku zemlje. Investitori i vlasnici nekretnina diktiraju surove uslove, pa se cene po kvadratu kreću od svega par stotina dinara u provinciji, do neverovatnih nekoliko hiljada evra u samom srcu Beograda. Bilo kako bilo, potražnja za kvalitetnim prostorima raste, a preduzetnici se suočavaju sa ozbiljnim finansijskim izazovima pri potpisivanju dugoročnih ugovora o zakupu.

Knez Mihailova i Beograd na vodi drže tron

Apsolutni rekorder po cenama zakupa u čitavoj Srbiji i dalje je Knez Mihailova ulica u Beogradu, gde se za prostore na najboljim pozicijama traže i plaćaju nerealne sume. Prema podacima sa tržišta nekretnina, manji lokal od oko 30 kvadratnih metara u ovoj pešačkoj zoni izdaje se za fantastičnih 4.500 evra (oko 526.000 dinara) mesečno. Ipak, velike modne i tehnološke kompanije ne žale novac za ove lokacije, jer im prisustvo u najprometnijoj ulici donosi prestiž i ogroman profil kupaca.

Odmah iza Knez Mihailove nalazi se Beograd na vodi, gde moderni lokali i poslovni apartmani drže cene koje obični preduzetnici jedva mogu da zamisle. Na ovoj ekskluzivnoj lokaciji, kvadrat komercijalnog prostora A klase u novogradnji često se kreće od 18 do 25 evra (od 2.100 do 2.900 dinara) mesečno. To znači da za lokal srednje veličine od 75 kvadrata zakupac mora svakog meseca da izdvoji najmanje 1.500 do 2.000 evra (oko 175.000 do 234.000 dinara).

Foto: Kurir

Novi Beograd i Vračar "bukte" od potražnje

Najveće interesovanje i najbrži obrt stambeno-poslovnog prostora beleži se na Novom Beogradu i Vračaru, gde se bije ozbiljna bitka za svaki slobodan kvadrat. Na Novom Beogradu, najveća pomama vlada u ulicama Omladinskih brigada, Bulevaru Zorana Đinđića i oko Štark Arene, gde se cene modernih kancelarija kreću oko 14 do 20 evra (od 1.640 do 2.340 dinara) po kvadratu.

Sa druge strane reke, na Vračaru, najveći hit su zone oko Kalenić pijace, Čuburskog parka i u ulici Maksima Gorkog. Ovde su izuzetno traženi prostori za ugostiteljstvo, pekare, apoteke i estetske centre, a cene se kreću u proseku oko 15 evra (oko 1.750 dinara) po kvadratu za veće prostore. Vlasnici manjih uličnih lokala do 40 kvadrata na ovim lokacijama neretko traže i preko 1.000 evra (oko 117.000 dinara) mesečno, svesni da će kvalitetna nekretnina naći zakupca za svega nekoliko dana.

Foto: Stefan Jokić/Ilustracija

Unutrašnjost nudi spas za male biznise

Kada se izađe iz Beograda, cene drastično padaju, a u pojedinim manjim gradovima i opštinama u unutrašnjosti lokali se mogu iznajmiti po cenama koje deluju smešno u poređenju sa prestonicom. U gradovima na jugu i istoku Srbije, poput Leskovca, Vranja, Prokuplja ili Zaječara, poslovni prostori izvan stroge centralne zone nude se za svega 2 do 5 evra (oko 230 do 580 dinara) po kvadratnom metru. To znači da se lokal od 50 kvadrata u ovim mestima može zakupiti za 100 do 250 evra (između 11.700 i 29.300 dinara) mesečno.

Ipak, titulu najjeftinijih lokacija drže male, nerazvijene opštine kao što su Crna Trava, Babušnica ili Medveđa, gde se prazni lokali u javnoj ili privatnoj svojini nude bukvalno za cenu pakle cigareta po kvadratu. Na ovim mestima zakup kvadrata iznosi od 100 do 300 dinara mesečno, ali interesovanje preduzetnika je na kritično niskom nivou. Glavni razlog za niske cene leži u činjenici da nema dovoljno prometa i kupaca, pa se vlasnici prostora bore da nađu bilo koga ko bi samo plaćao redovne račune za struju i komunalije.

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Regionalni centri u zlatnoj sredini: Novi Sad, Niš i Novi Pazar

Ozbiljan rast tražnje i stabilne cene beleže i regionalni centri poput Novog Sada, Niša i Novog Pazara, koji privlače sve veći broj lokalnih preduzetnika. U Novom Sadu, najtraženije lokacije su u Zmaj Jovinoj ulici, Dunavskoj i na Bulevaru oslobođenja, gde se cene zakupa kreću od 12 do 18 evra (od 1.400 do 2.100 dinara) po kvadratu.