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Najvrednija „valuta“ današnjice nije novac, već vreme koje imamo za sebe. U ritmu prestonice, gde su kalendari popunjeni nedeljama unapred, pravi luksuz postaje mogućnost da dan organizujete bez stresa, čekanja i sati izgubljenih u saobraćaju.

Takva ideja postala je stvarnost, a iza nje stoji kompleks Delta District, investicija od 400 miliona evra koja iz korena menja lice Novog Beograda. U srcu Bloka 20 nastaje prostor u kojem kancelarija A klase, prestižni hotel i apartmani sa potpisom InterContinentala čine celinu gde sve funkcioniše besprekorno.

Poslovni ritam i mir na istoj adresi

Zamislite jutro koje počinje u apartmanu vrhunske estetike, nastavlja se važnim sastankom u poslovnoj zgradi pored, a završava u „nebeskom“ bazenu na vrhu kule. Delta District je projektovan kao mikrokosmos u kojem vam je za sve što je bitno, potrebno svega nekoliko koraka.

1/9 Vidi galeriju Galerija Delta District Foto: Promo

Za vlasnike apartmana sa potpisom InterContinentala, blizina ambasada i ključnih poslovnih zona, uz direktnu vezu sa aerodromom, rešava najveći problem modernog Beograda - gubljenje vremena u saobraćaju. Sate koje bi drugi proveli u kolonama na mostovima, ovde možete da posvetite porodici, zdravlju ili novim poslovnim vizijama. To je sloboda koju donosi život u srcu zbivanja, ali bez pritiska koji grad obično nosi.

Zahvaljujući specifičnoj „toploj vezi“, vlasnici su direktno povezani sa hotelom InterContinental. To donosi novu dimenziju poslovanja. Luksuzni lobi hotela postaje prirodni produžetak vašeg radnog prostora, idealan za važne poslovne dogovore, a tu su i fine dining restorani savršeni za važne poslovne večere.

Standard bez kompromisa

Ovakav koncept privlači ljude koji traže apsolutnu sigurnost i nivo usluge koji se sreće u svetskim metropolama.

„Delta District gradimo temeljno, bez prečica. Hotel se otvara u decembru ove godine, a već sredinom sledeće godine se vlasnici rezidencijalnog dela useljavaju. Njima je važno što postaju deo sistema koji na globalnom nivou raste iz godine u godinu“, naglašava Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate.

Prestiž se ovde ne završava na vratima apartmana. Concierge servis, dostupan 24 sata dnevno, preuzima na sebe brigu o rezervacijama, prevozu ili održavanju prostora, dok vama ostavlja dragoceno slobodno vreme.

Investicija u dugoročnu efikasnost

Osim uštede vremena, Delta District je projektovan da štedi i resurse. Kompleks teži najvišim LEED Platinum i WELL sertifikatima, što ga izdvaja kao jedan od energetski najefikasnijih u regionu. Geotermalne sonde i solarni paneli na fasadama garancija su nižih troškova i održivosti investicije na duge staze.

„Naš cilj je da InterContinental Beograd postane nova referentna tačka luksuznog hotelijerstva u ovom delu Evrope“, ističe Andrej Sovrović, član izvršnog odbora i CEO Delta Hospitality.

Taj visoki standard direktno se preslikava na svakodnevicu u apartmanima sa potpisom InterContinentala. Svaki hotelski sadržaj, od vrhunskog Wellness & SPA centra do room-service usluge, sastavni je deo života na ovoj adresi.

Kada sredinom 2027. godine Blok 20 dobije svoj konačni oblik, biće simbol znatno efikasnijeg Beograda. Za one koji su prepoznali vrednost ovog koncepta, život u apartmanu sa potpisom InterContinentala znači ulazak u svet gde sve radi za njih.

Na adresi koja spaja viziju Delta Holdinga i globalni ugled brenda InterContinental, dobijate privilegiju da usporite tamo gde želite, a budete najbrži tamo gde je to neophodno. To je prava definicija uspeha.

Delta District - Efikasnost bez premca Sinergija: Hotel InterContinental, dve rezidencijalne kule (100 i 50 metara) i poslovna zgrada A klase, sve unutar zatvorenog bloka. Vreme: Direktna veza sa hotelskim uslugama i blizina poslovnih centara eliminišu potrebu za gubljenjem vremena u saobraćaju. Servis: 24/7 concierge, room-service i profesionalno održavanje apartmana isključivo za vlasnike. Održivost: LEED Platinum i WELL status garantuju vrhunsku energetsku efikasnost i zdravo okruženje. Dinamika: Gradnja u jednoj fazi, hotel se otvara u decembru 2026, dok je useljenje vlasnika planirano za sredinu 2027. godine.