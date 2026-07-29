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Incident koji se dogodio danas na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" naneo je ozbiljan operativni udarac našem nacionalnom avio-prevozniku u samom jeku letnje sezone.

Kako saznaje Biznis Kurir, servisna oprema kompanije "Sky Partner", eksternog ground handling operatera koji je, između ostalog, zadužen za opsluživanje aviona konkurentskog "Viz era" (Wizz Air), udarila je i oštetila letelicu "Er Srbije" registarske oznake YU-ASF.

Oštećeni avion mora na višemesečno prizemljenje. Nacionalna avio-kompanija se ovim povodom oglasila zvaničnim saopštenjem, navodeći sledeće:

- Bezbednost putnika i posade apsolutni je prioritet Er Srbije. Zbog obima potrebnih radova i sprovođenja svih propisanih tehničkih procedura, avion YU-ASF će biti van saobraćaja približno tri meseca."

Foto: Privatna Arhiva

Kako je objašnjeno iz kompanije, ovo privremeno, ali neplanirano povlačenje letelice iz flote usred najprometnijeg dela godine može uticati na redovne operacije. Putnici se mogu susresti sa mogućim izmenama reda letenja, zamenama tipa aviona za određene destinacije i drugim operativnim prilagođavanjima.

Iz "Er Srbije" uveravaju javnost:

- Er Srbija ulaže maksimalne napore kako bi se eventualni uticaj na putnike sveo na minimum.

Ko je operater čija je oprema izazvala štetu?

Kompanija "Sky Partner", čija je mehanizacija oštetila srpski avion, jedna je od tri firme koje na aerodromu "Nikola Tesla" obavljaju usluge zemaljskog opsluživanja vazduhoplova. Ova kompanija glavni je operater zadužen za opsluživanje letelica mađarskog niskotarifnog prevoznika "Viz er".

Foto: Privatna Arhiva

"Sky Partner" je inače na domaćem tržištu prisutan od 2012. godine. Firma je registrovana uz pomoć stranih direktnih investicija dve francuske kompanije iz ove branše, "Group Europe Handling" i "SAMSIC Assistance", a njena struktura je podeljena na sektor Operacija i sektor Zemaljskog opsluživanja.

Nadležni ispituju slučaj

Nadležni državni i aerodromski organi već su se uključili u detaljno ispitivanje ovog incidenta.

Iz "Er Srbije" su iskoristili priliku da upute izvinjenje svim putnicima zbog potencijalnih neprijatnosti, zahvalivši im na razumevanju, strpljenju i poverenju koje im ukazuju. Iz kompanije poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da blagovremeno obaveštavaju javnost o svim detaljima od značaja za nesmetano funkcionisanje avio-saobraćaja.