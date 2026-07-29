Kazne stiži i ako vas ne zaustavi policija: Evo šta se dešava ako zakasnite sa registracijom auta
Registracija vozila u Srbiji je obaveza svakog vozača, ali nije retkost da neko zakasni sa njenim produženjem. Razlozi su različiti od finansija do jednostavne zaboravnosti.
Glavno pitanje koje se postavlja jeste - kolika je kazna ako vozite neregistrovan automobil?
Zato tačno objašnjavamo šta se dešava kada vam istekne registracija i koliko vas to može koštati.
Šta se dešava kada istekne registracija?
Važno je znati jednu ključnu stvar:
Ako ne vozite automobil - ne dešava se ništa.
Problem nastaje u trenutku kada upravljate vozilom kojem je istekla registracija.
Kazne za neregistrovano vozilo u Srbiji
Visina kazne zavisi od toga koliko je vremena prošlo od isteka registracije.
Do 30 dana od isteka
- Kazna: 5.000 dinara
- Mogućnost plaćanja 50% u roku od osam dana
- Nema kaznenih poena
- Nema zabrane vožnje
Od 30 do 60 dana
- Kazna: 10.000 dinara
- Mogućnost plaćanja pola kazne u roku od osam dana
- I dalje nema dodatnih sankcija
Više od 60 dana
- Kazna: 10.000 - 20.000 dinara
- Obavezan odlazak kod prekršajnog sudije
- Dodatni sudski troškovi
- Obaveza vraćanja registarskih tablica
Ovo je trenutak kada situacija postaje znatno ozbiljnija.
Da li možete da vozite do tehničkog pregleda?
Mnogi vozači pokušavaju "na brzinu“ da odu do tehničkog pregleda sa isteklom registracijom, nadajući se da neće biti uhvaćeni.
To je danas vrlo rizično.
Kako se otkrivaju neregistrovana vozila?
Savremeni sistem video-nadzora u saobraćaju automatski detektuje vozila kojima je istekla registracija.
Proces funkcioniše ovako:
- vaša tablica ulazi u bazu po isteku registracije
- kamere snimaju vozila u saobraćaju
- sistem automatski upoređuje podatke
- prekršaj se registruje bez zaustavljanja vozila
Drugim rečima nije potrebno da vas zaustavi policija da biste dobili kaznu.
Da li možete dobiti više kazni?
Dobra vest je da, ako vas kamere snime više puta u jednom danu, obično se izdaje samo jedna kazna za taj dan.
Ipak, to ne znači da treba rizikovati zato što već narednog dana možete dobiti novu kaznu.
Šta se dešava sa tablicama?
- do 60 dana možete zadržati registarske tablice
- nakon 60 dana morate ih vratiti
- pri ponovnoj registraciji dobijate nove tablice
To znači dodatnu komplikaciju i trošak.
Kada možete produžiti registraciju?
Dobra vest je da registraciju možete produžiti i pre isteka:
- najranije 30 dana pre isteka
- bez gubitka vremena važenja
Ovo je najbezbedniji način da izbegnete sve probleme i kazne.
Kako izbeći kazne za registraciju?
- pratite datum isteka registracije
- planirajte troškove na vreme
- iskoristite period od 30 dana pre isteka
Mala organizacija može vas spasiti nepotrebnih troškova.
Kazne za vožnju neregistrovanog vozila u Srbiji nisu drastične u prvih 30 dana, ali brzo rastu i mogu postati ozbiljan problem.
Najveći rizik danas nije policijska kontrola već automatizovane kamere koje beleže svaki prekršaj.
Zato je najbolji savet jasan - produžite registraciju na vreme i izbegnite sve komplikacije.
Najčešća pitanja
Kolika je kazna za neregistrovano vozilo?
Od 5.000 dinara u prvih 30 dana, do 20.000 dinara posle 60 dana uz sudske troškove.
Da li mogu da vozim bez registracije do tehničkog?
Tehnički možete, ali rizikujete kaznu jer vas kamere lako mogu snimiti.
Da li gubim tablice ako zakasnim?
Ne u prvih 60 dana, ali nakon toga morate da ih vratite.
Biznis Kurir/autoinfo.rs