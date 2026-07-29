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Registracija vozila u Srbiji je obaveza svakog vozača, ali nije retkost da neko zakasni sa njenim produženjem. Razlozi su različiti od finansija do jednostavne zaboravnosti.

Glavno pitanje koje se postavlja jeste - kolika je kazna ako vozite neregistrovan automobil?

Zato tačno objašnjavamo šta se dešava kada vam istekne registracija i koliko vas to može koštati.

Šta se dešava kada istekne registracija?

Važno je znati jednu ključnu stvar:

Ako ne vozite automobil - ne dešava se ništa.

Problem nastaje u trenutku kada upravljate vozilom kojem je istekla registracija.

Kazne za neregistrovano vozilo u Srbiji

Visina kazne zavisi od toga koliko je vremena prošlo od isteka registracije.

Do 30 dana od isteka Kazna: 5.000 dinara

Mogućnost plaćanja 50% u roku od osam dana

Nema kaznenih poena

Nema zabrane vožnje Od 30 do 60 dana Kazna: 10.000 dinara

Mogućnost plaćanja pola kazne u roku od osam dana

I dalje nema dodatnih sankcija Više od 60 dana Kazna: 10.000 - 20.000 dinara

Obavezan odlazak kod prekršajnog sudije

Dodatni sudski troškovi

Obaveza vraćanja registarskih tablica

Ovo je trenutak kada situacija postaje znatno ozbiljnija.

Da li možete da vozite do tehničkog pregleda?

Mnogi vozači pokušavaju "na brzinu“ da odu do tehničkog pregleda sa isteklom registracijom, nadajući se da neće biti uhvaćeni.

To je danas vrlo rizično.

Kako se otkrivaju neregistrovana vozila?

Savremeni sistem video-nadzora u saobraćaju automatski detektuje vozila kojima je istekla registracija.

Proces funkcioniše ovako:

vaša tablica ulazi u bazu po isteku registracije

kamere snimaju vozila u saobraćaju

sistem automatski upoređuje podatke

prekršaj se registruje bez zaustavljanja vozila

Drugim rečima nije potrebno da vas zaustavi policija da biste dobili kaznu.

Da li možete dobiti više kazni?

Dobra vest je da, ako vas kamere snime više puta u jednom danu, obično se izdaje samo jedna kazna za taj dan.

Ipak, to ne znači da treba rizikovati zato što već narednog dana možete dobiti novu kaznu.

Šta se dešava sa tablicama? do 60 dana možete zadržati registarske tablice

nakon 60 dana morate ih vratiti

pri ponovnoj registraciji dobijate nove tablice

To znači dodatnu komplikaciju i trošak.

Kada možete produžiti registraciju?

Dobra vest je da registraciju možete produžiti i pre isteka:

najranije 30 dana pre isteka

bez gubitka vremena važenja

Ovo je najbezbedniji način da izbegnete sve probleme i kazne.

Kako izbeći kazne za registraciju? pratite datum isteka registracije

planirajte troškove na vreme

iskoristite period od 30 dana pre isteka

Mala organizacija može vas spasiti nepotrebnih troškova.

Kazne za vožnju neregistrovanog vozila u Srbiji nisu drastične u prvih 30 dana, ali brzo rastu i mogu postati ozbiljan problem.

Najveći rizik danas nije policijska kontrola već automatizovane kamere koje beleže svaki prekršaj.

Zato je najbolji savet jasan - produžite registraciju na vreme i izbegnite sve komplikacije.

Najčešća pitanja

Kolika je kazna za neregistrovano vozilo?

Od 5.000 dinara u prvih 30 dana, do 20.000 dinara posle 60 dana uz sudske troškove.

Da li mogu da vozim bez registracije do tehničkog?

Tehnički možete, ali rizikujete kaznu jer vas kamere lako mogu snimiti.