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Potrošnja goriva ne zavisi samo od automobila koji vozite, već i od načina na koji upravljate njime. Uz nekoliko jednostavnih navika za volanom moguće je primetno smanjiti potrošnju goriva, posebno ako vozite automobil sa ručnim menjačem. Stručnjaci nemačke organizacije TÜV izdvojili su nekoliko saveta koji mogu pomoći da uštedite gorivo, ali i manje opteretite motor.

Jedan od najvažnijih saveta odnosi se na pravilno menjanje brzina. Prilikom ubrzavanja preporučuje se da što ranije prebacite u viši stepen prenosa, dok pri usporavanju treba što kasnije preći u niži.

Idealno je u nižu brzinu prebaciti kada broj obrtaja motora padne na oko 1.000 obrtaja u minuti, odnosno neposredno pre nego što motor počne da podrhtava. Generalno, stručnjaci navode da je najekonomičniji rad motora između 1.500 i 2.500 obrtaja u minuti. U tom rasponu motor troši najmanje goriva, manje se opterećuje, a ujedno radi i tiše.

Zbog toga, kažu iz TÜV-a, vozači mogu da se oslone i na sluh - kada motor radi mirno i tiho, najčešće se nalazi u optimalnom režimu rada.

Prilikom kretanja preporučuje se da papučicu gasa pritisnete otprilike do dve trećine njenog hoda. Nakon ubrzavanja, održavanje ujednačene brzine jedan je od najboljih načina za smanjenje potrošnje goriva.

Kao opšte pravilo, stručnjaci savetuju vožnju brzinom koja iznosi 70 do 80 odsto maksimalne brzine vozila, ali ne većom od 130 kilometara na sat.

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Za dodatnu uštedu goriva preporučuje se i da što ranije pustite papučicu gasa kada znate da ćete uskoro stati. Na primer, ako vidite da je na semaforu upaljeno crveno svetlo, nema potrebe da do njega dolazite pod gasom i potom naglo kočite. Mnogo je ekonomičnije da automobil usporava postepeno koristeći svoju kinetičku energiju.

Na dugim deonicama autoputa ili ravnim putevima korisno može biti i korišćenje tempomata, jer pomaže u održavanju konstantne brzine i smanjuje nepotrebna ubrzavanja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da tempomat nije uvek najbolje rešenje. U gustom saobraćaju, posebno ako vozilo nema adaptivni tempomat, njegova upotreba nije naročito praktična.

Na kraju, ne treba zaboraviti ni težinu koju automobil prevozi. Svaki dodatni teret povećava potrošnju goriva. Prema procenama TÜV-a, dodatnih 50 kilograma prtljaga može povećati potrošnju za oko 0,3 litra na 100 pređenih kilometara, pa se preporučuje da iz automobila uklonite stvari koje vam nisu potrebne tokom vožnje.