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S obzirom na to da su cene električne energije danas znatno više nego prethodnih godina, veća potrošnja struje sve se više odražava na mesečne račune domaćinstava.

Istraživanje švedske Agencije za energetiku pokazalo je da je indukciona ploča za kuvanje najveći potrošač električne energije u domaćinstvu. Iako mnogi veruju da najviše struje troše frižider, mašina za pranje veša ili sušilica, rezultati istraživanja ukazuju na drugačije.

Kako prenosi švedski portal Dagens, indukciona ploča može tokom godine potrošiti i do tri puta više električne energije nego frižider ili mašina za pranje veša. Glavni razlog za to jeste velika snaga uređaja, koja se najčešće kreće između 1.000 i 3.000 vati. Čak i svakodnevna upotreba u kraćim vremenskim intervalima može značajno povećati ukupnu godišnju potrošnju električne energije.

Foto: Octavian Lazar / Alamy / Profimedia

Prema rezultatima istraživanja, korišćenje indukcione ploče oko jednog sata dnevno može dovesti do godišnje potrošnje od približno 1.200 kWh. S obzirom na znatno više cene električne energije u odnosu na prethodne godine, takva potrošnja jasno se odražava na mesečne račune.

Švedska Agencija za energetiku savetuje racionalno korišćenje ploče za kuvanje i, kada je to moguće, izbor energetski efikasnijih rešenja. Na taj način može se smanjiti potrošnja električne energije, ali i njen uticaj na životnu sredinu. Iako se često smatra da najveće račune za struju stvaraju drugi kućni aparati, istraživanje pokazuje da je upravo indukciona ploča, koju mnogi koriste svakodnevno, jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu.