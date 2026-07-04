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Cene električne energije u Hrvatskoj beleže stalan rast, a mnogi građani doživljavaju svojevrstan šok kada im stignu mesečni računi za struju. Stručnjaci upozoravaju na svakodnevne navike i zanemarene kućne aparate koji mogu tiho i neprimetno doprineti visokim računima, zbog čega je veoma važno preuzeti kontrolu nad potrošnjom.

Većina ljudi nije ni svesna da njihovi kućni aparati troše električnu energiju čak i kada nisu u upotrebi. Stručnjakinja za domaćinstvo Nensi Emeri upozorava na takozvane "vampirske uređaje“ - elektronske aparate koji nastavljaju da troše struju čak i kada nisu uključeni u rad.

"Većina nas pretpostavlja da uređaj prestaje da troši struju čim ga isključimo. Međutim, brojni aparati ostaju u režimu pripravnosti (standby režim) i neprimetno troše energiju danju i noću“, objašnjava Emeri. Iako se potrošnja jednog takvog uređaja može činiti zanemarljiva, račun značajno raste kada se saberu desetine uređaja koji su neprekidno uključeni u utičnice.

Moderni televizori, igračke konzole, aparati za kafu, mikrotalasne pećnice, kao i punjači za mobilne telefone i laptope ostavljeni u utičnici, tipični su primeri ovakvih potrošača. Pametni televizori, na primer, često ostaju povezani na internet kako bi primali ažuriranja, dok igračke konzole u režimu mirovanja preuzimaju igre i softverske nadogradnje. Potpuno isključivanje ovih uređaja iz struje ne samo da štedi novac, već povećava bezbednost u domu i produžava njihov radni vek, piše Mirror.

Male navike koje donose velike uštede

Pored "vampirskih uređaja“, postoji čitav niz naizgled bezazlenih navika koje, a da toga nismo svesni, povećavaju potrošnju struje i vode. Upravo promena tih navika može doneti najveće uštede.

Iako su mašine za pranje sudova efikasnije od ručnog pranja, uključivanje poluprazne mašine nepotrebno troši i vodu i električnu energiju. „Sačekajte da se mašina potpuno napuni i koristite 'eko' programe kad god je to moguće kako biste smanjili rasipanje“, savetuje Emeri.

Prema podacima stručnjaka, mašine za pranje sudova, veš-mašine i mašine za sušenje veša čine oko 14 odsto prosečnog računa za struju u domaćinstvu, zbog čega je njihovo racionalno korišćenje veoma isplativo. U Hrvatskoj, gde se cene električne energije na tržištu značajno menjaju tokom dana, pametno je planirati korišćenje ovih velikih potrošača. Uključivanje mašine za pranje sudova ili veša u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kada je cena struje niža, može doneti dodatne uštede.

Sitni problemi koje često ne primećujemo

Slavina koja kaplje može delovati kao beznačajan estetski problem, ali tokom godine može uzalud potrošiti hiljade litara vode, posebno ako je reč o toploj vodi, za čije je zagrevanje potrebna dodatna energija. Problem je najčešće u istrošenoj zaptivci ili ulošku - sitnom delu čija zamena košta svega nekoliko evra i često se može obaviti bez pomoći majstora.

"Ako se ne popravi, slavina koja lagano curi može godišnje potrošiti oko 5.500 litara vode, što je jednako dodatna tri meseca svakodnevnog tuširanja“, ističe Emeri. Taj naizgled mali kvar može povećati godišnje račune i za dvadesetak evra samo zbog jedne neispravne slavine. Zato se ulaganje od nekoliko evra u popravku višestruko isplati već tokom prve godine.

Zagrevanje više vode nego što je potrebno u električnom kuvalu jedna je od najčešćih navika kojima se bespotrebno rasipa energija u kuhinji. Uvek zagrevajte samo onoliko vode koliko vam je zaista potrebno. Slično je i sa ostavljanjem upaljenog svetla u prostorijama u kojima niko ne boravi. Iako deluje kao sitnica, sati nepotrebno uključene rasvete, naročito ako koristite starije i manje efikasne sijalice, mogu se značajno odraziti na konačan račun za struju.

Razvijanje svesti o malim, ali stalnim potrošačima energije prvi je korak ka značajnim uštedama. Isključivanje uređaja iz utičnice, pravovremena popravka kvarova i racionalno korišćenje kućnih aparata predstavljaju jednostavne mere koje ne samo da smanjuju račune, već doprinose i odgovornijem korišćenju energije.