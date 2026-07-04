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Potražnja za peletom u Srbiji ovog leta znatno je veća nego prethodnih godina, ali većih problema u snabdevanju za sada nema.

"Dva su glavna razloga ovako visoke potražnje peleta u ovim vrelim danima. Prvi – znak da su potrošači, dakle domaćinstva, krenuli u nabavku ogreva za narednu grejnu sezonu, a drugi – bojazan velikog broja potrošača drvnog peleta da bi se situacija sa nekakvim nestašicama i eventualnim naglim poskupljenjem peleta koja se desila prošle godine mogla ponoviti i ove godine", istakao je profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić za RTS.

Navodi da je snabdevenost većih stovarišta trenutno dobra i da peleta ima u dovoljnim količinama.

"Snabdevenost stovarišta drvnim peletom u ovom trenutku je odlična. Na većini stovarišta peleta ima u dovoljnim količinama. Redovno je snabdevanje stovarišta od strane fabrika, tako da su i redovne isporuke potrošačima", naglašava Glavonjić.

Cene više nego u maju

Ističe da se cene na većini stovarišta trenutno kreću između 38.000 i 42.000 dinara po toni, što je za 2.000 do 4.000 dinara više nego u maju.

"Postoje velike razlike u cenama peleta istog proizvođača od stovarišta do stovarišta, pa je preporuka da se pre kupovine potrošači raspitaju o cenama na više mesta", kaže Glavonjić.

Dodaje da je najpovoljnije pelet kupovati direktno u fabrikama, gde se cena kreće od 34.000 do 36.000 dinara po toni.

Proizvodnja zadovoljava potrebe tržišta

Govoreći o proizvodnji, navodi da Srbija ima 94 proizvođača peleta i da njihovi ukupni kapaciteti mogu da zadovolje domaće potrebe.

"Snabdevenost fabrika drvnom sirovinom je dobra, proizvodnja se odvija normalno, nema nekih većih problema, tako da se i pelet redovno isporučuje stovarištima u skladu sa njihovim ugovorima", rekao je Glavonjić, uz napomenu da su zalihe drvne sirovine različite od fabrike do fabrike.

KOLIKO KOŠTA PELET U REGIONU

Prema poslednjim podacima, cena peleta u Bosni i Hercegovini je od 310 do 320 evra po toni, u Srbiji 340 do 350, u Hrvatskoj od 345 do 360 evra po toni, a u Severnoj Makedoniji od 360 do 370 evra po toni. "Najskuplji pelet u ovom trenutku je u Sloveniji, gde se cene kreću od 440 do 460 evra po toni, što je za 20 do 40 evra viša cena u poređenju sa Austrijom, koja predstavlja jednog od najvećih evropskih proizvođača peleta", dodaje Glavonjić.

Kada je reč o evropskom tržištu, ukazuje da visoka potražnja u većini zemalja utiče i na kretanja u Srbiji.

"U ovom trenutku potražnja za peletom u većini evropskih zemalja je na veoma visokom nivou. Svaka promena ponude, potražnje, cena i nekih drugih problema koji se dese u Evropi neminovno se odražava i na region, a samim tim i na Srbiju", ističe Glavonjić.

Ne odlažite kupovinu ogreva

Za razliku od peleta, tržište ogrevnog drveta je, kako kaže, potpuno stabilno. Cene se od novembra prošle godine nisu menjale i kreću se od 8.000 do 10.000 dinara po prostornom metru, dok se za sečenje i cepanje doplaćuje oko 1.000 dinara.

"Imajući u vidu ovako visok nivo potražnje na tržištu drvnog peleta, ali i kretanje cena na tržištima drugih energenata, vrlo je verovatno da će ove trenutne cene biti i u narednim nedeljama u našoj zemlji", kaže Glavonjić.

Međutim, kako kaže, ukoliko na jesen dođe do promene cena drugih energenata, to će neminovno uticati na povećanje potražnje, a samim tim i na rast cena drvnog peleta. Zbog toga savetuje građanima da ne odlažu kupovinu ogreva.

"Preporuka je da to učine u narednih mesec-dva dana, jer svi parametri govore da pojeftinjenje peleta koje se desilo u aprilu najverovatnije će biti jedino pojeftinjenje peleta u ovoj godini", naglasio je Glavonjić.

Podseća i da su od prošle godine na snazi stroža pravila kontrole kvaliteta drvnih goriva. Do sada su, kako je naveo, 44 domaća i sedam inostranih proizvođača sertifikovali proizvodnju u skladu sa novim pravilnikom, dok se od avgusta očekuje pojačan nadzor tržišne inspekcije.

"Sve ovo zajedno doprinosi daljem razvoju tržišta drvnog peleta, zaštiti potrošača od peleta lošeg kvaliteta, uklanjanju peleta lošeg kvaliteta sa tržišta i smanjenju nelojalne konkurencije", zaključio je Glavonjić.