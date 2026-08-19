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Tokom obilaska porodične destilerije MI-MI d.o.o. u Blacu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govorio o sve većem izvozu alkoholnih pića iz Srbije u Kinu i značaju osvajanja novih tržišta za domaće proizvođače. Istakao je da bez širenja izvoza i pronalaženja novih kupaca dugoročno neće biti moguće održati rast vinske i rakijske industrije.

- Podiže se to (izvoz) polako, mukotrpno, ali to kad podignete i kad naviknete, onda ste mnogo problema rešili. Mi bez toga nećemo moći da opstanemo, ni naša industrija vina ni industrija rakije u budućnosti. Kapaciteti su sve veći, sve su veća ulaganja, naša tehnologija je sve bolja i u destilerijama i u vinarijama, ali to regionalno i domaće tržište ne može da proguta. I dalje imamo iz nekih okolnih zemalja vinarije koje pobeđuju srpske, ali im vina nisu bolja od našeg -rekao je Vučić tokom obilaska porodične destilerije MI-MI d.o.o. u Blacu.

Istakao je da su vina iz Srbije veoma dobrog kvaliteta i da kvalitet iz godine u godinu sve brže napreduje, kao i da je na ovu temu razgovarao i sa jednim od najuticajnijih vinskih kritičara Džejmsom Saklingom, koji je nedavno boravio u Srbiji, i dodao da je Sakling veoma optimističan po pitanju napretka Srbije u vinskoj industrji.

- Nadam se da će nam dodatno pomoći, da će dovesti još stručnih ljudi da nam pomognu i da se postavimo na mapi, ne samo regiona već i cele jugoistočne Evrope kao jedna od vinskih sila - rekao je Vučić.

1/45 Vidi galeriju Vučić u Blacu Foto: Ilija Ilić

Naveo je da je, kada je reč o izvozu rakije, cilj da se obezbedi plasman proizvoda u što većem broju kineskih šoping molova i benzinskih stanica.

- Da pokušamo da obezbedimo da nam proizvodnja, koja je veća i veća iz godine u godinu, a domaća potrošnja nije veća, vinska nešto malo jeste, dakle da obezbedimo da imaju plasman za svoj proizvod. Zato se ja Bogoljubu i Bojanu divim, oni su za ogromne količine rešili plasman, tu su SAD, Nemačka, regionalne zemlje od Albanije do Slovenije, tako da svaka im čast - rekao je Vučić.

Vlasnici destilerije preneli su predsedniku da svoje proizvode izvoze na tržišta Nemačke, Hrvatske, Slovenije, Albanije i drugih zemalja. Kompanija ima 16 zaposlenih, godišnje proda između 400.000 i 500.000 litara rakije, dok voće nabavlja od više od 1.000 dobavljača.