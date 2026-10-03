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U dolini Neretve počela je berba mandarina, a ovogodišnju sezonu obeležila je velika suša. Zbog klimatskih promena sve više se preklapaju sezone mandarina i lubenica, dok proizvođači ističu da se početak berbe poslednjih godina pomera.

Neretvanske mandarine već odlaze na domaće i strano tržište, a deo će u svoje zemlje poneti i turisti koji se vraćaju sa godišnjih odmora. Upravo su oni ovih dana među kupcima na prodajnim mestima pored puteva.

Hendrik iz Norveške prvi put je u Hrvatskoj, a prvi put je probao i neretvanske mandarine.

- Prvi put smo u Hrvatskoj. I prvi put probamo ovo voće - kaže Hendrik, a na pitanje kakvog je ukusa odgovara:

- Veoma je dobro!

Klimatske promene pomeraju sezonu

Zadovoljna je i Vesna Oršulić iz Komina, koja pored puta prodaje domaće proizvode.

- Lepo je da stanu i da kupe naše lepe proizvode iz doline Neretve. Kupuju suve smokve, mandarine, šipak... - kaže Vesna.

Male količine mandarina u Evropu će poneti turisti, dok otkupni centri već šalju milione plodova na domaće i strano tržište. Hrvatskoj pritom ide u prilog činjenica da je jedina na evropskom tržištu tokom druge polovine septembra i čitavog oktobra.

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Međutim, klimatske promene utiču na početak sezone, zbog čega proizvođači smatraju da bi i evropski uvoznici trebalo da se prilagode ranijem plasmanu mandarina.

- Treba navikavati naše kupce u Evropi, odnosno uvoznike, da krenu ranije, pre 1. oktobra, i da se ne drže tog roka, jer klimatske promene čine svoje - ističe za HRT Niko Kapović, poljoprivredni analitičar i proizvođač.

Ministar najavio moguću odštetu

Suša je ostavila posledice na ovogodišnju proizvodnju, pa je dolinu mandarina posetio i potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Potvrdio je da je u toku procena štete i da se radi na proglašenju prirodne nepogode.

- Sa županijom smo informisani da se aktivno radi na popisivanju štete i proglašenju prirodne nepogode zbog suše na ovom području. Kao i za sve druge kulture, Ministarstvo će nadoknaditi štetu i proizvođačima mandarina ukoliko bude proglašena prirodna nepogoda zbog suše - rekao je Vlajčić.

Ministar se uverio da kvalitet ovog jesenjeg hrvatskog brenda ni ove godine nije doveden u pitanje. Pozvao je građane da kupovinom domaćih mandarina podrže neretvanske proizvođače.

- Svi možemo da izrazimo zahvalnost kupovinom neretvanske mandarine. To očekujemo od svih nas u Hrvatskoj i vrlo brzo očekujem distribuciju mandarina širom zemlje, pa se radujem što ću ih jesti kod kuće i u Vukovaru - poručio je ministar.

Vlajčić se prisetio i šale o tome kada mandarina ima dovoljno, rekavši:

- Onda kada ti požute nokti.

Proizvođači čekaju kišu

Proizvođači i dalje čekaju obilniju kišu. Osim podrške ministra, nadaju se uspešnim mesecima koji su pred njima, bez većeg uvoza i problema sa štetočinama.

Ovogodišnju proizvodnju dodatno je pogodila dugotrajna suša, dok klimatske promene utiču i na vreme početka berbe. Proizvođači zato žele raniji plasman na evropsko tržište kako bi iskoristili period u kojem Hrvatska nema veliku konkurenciju.

Ovogodišnji rod neretvanskih mandarina procenjuje se na između 35.000 i 40.000 tona. Suša i visoke temperature ostavile su posledice na proizvodnju, ali proizvođači ističu da manja količina ne znači i lošiji kvalitet.

Cena viša nego prošle godine

Ovogodišnji manji rod već se odražava i na cenu mandarina. Kilogram se trenutno otkupljuje za oko 65 centi, što je deset centi više nego prošle godine.

Na zagrebačkim pijacama kupci za kilogram neretvanskih mandarina trenutno izdvajaju oko dva evra, što pokazuje koliko cena raste od proizvođača do krajnjeg potrošača.

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Proizvodnju ove godine dodatno opterećuju suša i visoke temperature, zbog čega se očekuje između 35.000 i 40.000 tona mandarina. Iako je količina manja nego prethodnih godina, kvalitet ploda zasad nije doveden u pitanje.

Proizvođači očekuju da će upravo dobar kvalitet omogućiti siguran plasman na domaćem i evropskom tržištu.

Dodatni problem predstavlja i nedostatak radne snage tokom berbe. Proizvođači i otkupljivači već godinama upozoravaju na manjak berača, što povećava troškove proizvodnje i otežava organizaciju berbe na području doline Neretve.

Pored troškova rada, na konačnu isplativost utiču i izdaci za navodnjavanje, zaštitu zasada, prevoz i druga ulaganja.