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Na tržištu nekretnina u Srbiji povremeno se mogu pronaći ponude koje privlače pažnju pristupačnom cenom i zanimljivom lokacijom. Jedna takva objavljena je u javnoj Fejsbuk grupi "Jeftine kuće na selu", gde je korisnik oglasio prodaju stare kuće sa placem od četiri ara u selu Brnjica, nedaleko od Golupca, po ceni od svega 10.000 evra.

Kako je navedeno u oglasu, nekretnina se nalazi u selu pored Dunava, a od placa do reke potrebno je približno dva minuta vožnje automobilom. Posebnu pogodnost predstavlja i blizina Golubačke tvrđave, koja je, prema rečima oglašivača, udaljena oko pet kilometara uzvodno.

Šta se dobija za 10.000 evra?

Iako je lokacija atraktivna, potencijalni kupci trebalo bi da imaju u vidu da se ne radi o kući spremnoj za useljenje. U oglasu je jasno naznačeno da je objekat star i predviđen za rušenje do nivoa podruma.

- Na prodaju stara kuća (za rušenje do podruma) sa placem od 4 ara u selu Brnjica kod Golupca. Selo je pored Dunava, tako da od placa do Dunava ima dva minuta kolima. Uzvodno na pet kilometara je Golubačka tvrđava. Idealno za pecaroše jer je selo pored Dunava - navedeno je u objavi.

1/5 Vidi galeriju Stara kuća na prodaju u selu Brnjica kod Golupca Foto: Facebook/Jeftine kuce na selu

Prema informacijama koje je korisnik podelio, asfaltni put vodi do samog placa, a postoji i mogućnost priključenja na električnu ivodovodnu mrežu. Nekretnina poseduje i sopstveni bunar.

Važno je napomenuti da mogućnost priključka za struju i vodu ne znači da su oni trenutno uvedeni u objekat.

Cena nekretnine iznosi 10.000 evra i, kako je naglašeno u oglasu, fiksna je. Zainteresovani kupci dodatne informacije mogu potražiti putem privatne poruke autoru objave u Fejsbuk grupi.

Imajući u vidu da je postojeća kuća predviđena za rušenje, eventualni kupac trebalo bi da računa i na dodatna ulaganja, kao i da pre kupovine proveri pravni status objekta i mogućnosti buduće gradnje na parceli.