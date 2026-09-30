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Australijska kompanija Strickland Metals priprema prvu fazu razvoja projekta Rogozna u Srbiji, a u centru pažnje je ležište Gradina. Kompanija razmatra izgradnju rudnika kapaciteta oko 2,5 miliona tona rude godišnje, uz potencijalnu proizvodnju do 150.000 unci zlata godišnje, odnosno oko 4,67 tona.

To je na Mining Forum Americas 2026 u Koloradu rekao Entoni (Toni) MekKlur, predsednik odbora Strickland Metals, a preneo Investing.com. Prema njegovim rečima, Gradina je trenutno prioritet kompanije i predstavlja prvu fazu razvoja Rogozne.

"Gradina je ono na šta smo trenutno fokusirani. To će biti prvi rudarski projekat koji ćemo razvijati", rekao je MekKlur.

Strickland je za Gradinu procenio oko 20 miliona tona mineralizovanog materijala sa prosečnim sadržajem od 2,8 grama zlata po toni. To odgovara resursu od oko 1,8 miliona unci zlata, odnosno približno 56 tona. Reč je o pretpostavljenim mineralnim resursima, a kompanija planira još oko 50.000 metara bušenja kako bi ispitala proširenje mineralizacije i deo resursa prevela u kategorije veće pouzdanosti.

"Možda bi to mogla da bude operacija kapaciteta 2,5 miliona tona godišnje koja bi proizvodila do, recimo, 150.000 unci godišnje", naveo je MekKlur.

Kompanija priprema studiju opsega razvoja, čije se dodatne informacije očekuju do kraja godine, dok je prethodna studija izvodljivosti (PFS) planirana za 2027. godinu.

Bez upotrebe cijanida

Jednu od prednosti Gradine kompanija vidi u metalurškim karakteristikama ležišta.

"Sa metalurške strane, stvar je prilično jednostavna, sa iskorišćenjem većim od 90 odsto. Ne moramo da koristimo cijanid", rekao je MekKlur.

U kasnijoj fazi razvoja moglo bi da bude razmatrano i uključivanje obližnjeg ležišta Copper Canyon, koje pored zlata sadrži i bakar. Kompanija trenutno razmatra mogućnost podzemne eksploatacije tog ležišta.

Rogozna krije veliki mineralni potencijal

Cela Rogozna obuhvata četiri glavna ležišta - Šanac, Gradinu, Medenovac i Copper Canyon - sa ukupnim mineralnim resursom od 9,25 miliona unci ekvivalenta zlata, što je oko 288 tona ekvivalenta zlata. Taj podatak uključuje i druge metale i ne predstavlja količinu čistog zlata.

Strickland, međutim, smatra da potencijal Rogozne može biti i znatno veći. MekKlur je ocenio da dvostruko veći resurs od sadašnje procene nije nerealan ukoliko dalja istraživanja potvrde očekivanja kompanije.

Kompanija posebno računa na nova bušenja u područjima Šanca i Medenovca, kao i na ciljeve poput Kotlova i Red Creeka.