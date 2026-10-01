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U Bosni i Hercegovini se iz godine u godinu sklapa sve manje brakova, dok broj razvoda oscilira. U 2024. godini sklopljena su 16.213 braka, a zabeleženo je 2.913 razvoda. Trošak razvoda zavisi od toga da li je postupak sporazuman ili sporan, ali i od toga da li se rešavaju pitanja poput podele imovine.

Broj brakova u Bosni i Hercegovini nastavlja da opada, dok se broj razvoda iz godine u godinu menja. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u 2024. godini sklopljena su 16.213 braka, što je manje nego tri godine ranije. Poređenja radi, tokom 2021. godine sklopljeno je 17.835 brakova. To znači da je za tri godine broj novih brakova smanjen za više od 1.600.

Istovremeno, broj razvoda nije pratio isti pravac, već je varirao iz godine u godinu.

Koliko je bilo razvoda u BiH?

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u 2021. godini registrovan je 2.871 razvod, dok ih je godinu dana kasnije bilo 2.865.Tokom 2023. godine broj razvoda porastao je na 3.048, da bi u 2024. godini pao na 2.913.

Preliminarni podaci za 2025. godinu pokazuju 2.052 razvoda, dok je u prvih šest meseci 2026. godine broj razvoda bio gotovo 16 odsto manji nego u istom periodu prethodne godine.

Kod ovih podataka važno je imati u vidu da se za 2025. i 2026. godinu radi o preliminarnim, odnosno delimičnim podacima, pa poređenje sa kompletnim prethodnim godinama treba posmatrati sa rezervom.

Koliko košta razvod u BiH?

Cena razvoda zavisi od toga da li se supružnici dogovore ili se postupak vodi kao spor, kao i od toga pred kojim sudom se postupak vodi.

U Kantonu Sarajevo sudska taksa na tužbu za razvod iznosi 200 KM, dok se još 200 KM plaća za presudu.Dodatni trošak mogu predstavljati advokatske usluge. Prema advokatskoj tarifi koju navodi advokat Azur Prnjavorac, puna radnja advokata, uz vrednost spora od 10.000 KM, iznosi 780 KM plus PDV po pojedinačnoj radnji.

Foto: rawf8/Shutterstock

Zbog toga ukupna cena razvoda ne mora biti ista za sve parove. Sporazumni razvod obično podrazumeva manje radnji i kraći postupak, dok kod spornog razvoda troškovi mogu rasti sa brojem ročišta, podnesaka, veštačenja i eventualnih žalbi.

Koliko razvod košta u Srbiji?

Troškovi se razlikuju i u Srbiji, u zavisnosti od vrste postupka. Prema podacima koje objavljuje advokatska kancelarija Zunic, kod sporazumnog razvoda sudske takse za predlog i presudu ukupno iznose oko 45 do 50 evra, odnosno približno 5.000 do 6.000 dinara.

Taj trošak se najčešće deli između supružnika. Kod razvoda po tužbi, sudske takse za tužbu i presudu takođe su oko 45 do 50 evra, ali konačan račun može biti veći zbog advokatskih troškova.

Advokatske usluge se, naime, naplaćuju za pojedinačne radnje u postupku, pa konačan iznos zavisi od toga koliko će biti podnesaka, ročišta i drugih aktivnosti.

Podela imovine može dodatno da poveća troškove

Razvod može biti znatno složeniji kada supružnici ne mogu da se dogovore oko zajedničke imovine. Ukoliko se istovremeno vodi postupak za podelu bračne imovine, troškovi mogu dodatno porasti, jer se sudske takse i advokatski troškovi u tom delu postupka mogu obračunavati u zavisnosti od vrednosti imovine koja je predmet spora. Zato sama sudska taksa za razvod ne predstavlja nužno i konačan trošak celog postupka.

Brakova je sve manje, broj razvoda oscilira

Podaci za poslednjih nekoliko godina pokazuju dve različite tendencije. Broj sklopljenih brakova u BiH smanjen je sa 17.835 u 2021. na 16.213 u 2024. godini, dok se broj razvoda kretao od 2.865 do 3.048 godišnje u periodu od 2021. do 2024.

To znači da se ne može govoriti o jednostavnom i kontinuiranom rastu broja razvoda, ali je istovremeno primetan pad broja novih brakova.

Za građane koji razmišljaju o razvodu, konačni trošak zavisiće pre svega od toga da li postoji dogovor između supružnika, da li imaju maloletnu decu, da li se rešava pitanje imovine i koliko će sam sudski postupak trajati.