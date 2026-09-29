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Odlazak u inostranstvo već je godinama deo svakodnevice brojnih ljudi iz zemalja regiona, posebno Bosne i Hercegovine i Srbije. Bolje plate, povoljniji uslovi rada i potraga za sigurnijom egzistencijom mnoge su podstakli da život nastave daleko od mesta u kom su odrasli.

Među destinacijama se posebno izdvojila Nemačka, koja je za veliki broj ljudi sa Balkana predstavljala mogućnost da izgrade stabilniji život i krenu ispočetka.

Ipak, nakon godina provedenih u novoj zemlji, sve se češće nameće pitanje koje ranije možda nije bilo u prvom planu: da li je odlazak u Nemačku zaista doneo ono čemu su se iseljenici nadali? Upravo takvu raspravu pokrenuo je jedan Balkanac u popularnoj Fejsbuk grupi "Balkanci u Nemačkoj", kada je postavio jednostavno, ali provokativno pitanje: isplati li se raditi čak 40 godina u Nemačkoj kako bi se na kraju primala penzija od 1.100 evra?

Razni su komentari

U komentarima su se javili brojni Balkanci, a jedna je korisnica napisala: "I da je tako, imaš priliku da uštediš tokom tih godina. Na Balkanu, ne samo da ne možeš ništa da uštediš, nego dižeš kredite kako bi preživeo. I na kraju, dobiješ jadnu penziju." Drugi je pak dodao: "Lomiš i kod kuće kičmu za 400 evra, a onda jedva spajaš kraj sa krajem".

Javila se i korisnica koja je istakla najvažniju razliku: "Svi smo se mi radeći u Nemačkoj osigurali sa kućama i stanovima na Balkanu, tako da iskreno u toj penziji uživaš boga svoga ako je dočekaš". Još jedan korisnik je istakao: "Vredi kad se penzionišeš vratiti se u svoju zemlju, inače sa 1.100 evra u Nemačkoj imaš samo za hleb i so".

"Lomiš se i u svojoj kući, ali ti onda daju penziju od koje nemaš ni za hranu", napisala je jedna korisnica, dok je druga u sličnom stilu dodala: "Ne, više vredi da radiš za 400 evra i da dobiješ penziju 300, u našim zaostalim zemljama".

Probati sa sopstvenim poslom

Potom je jedan korisnik napisao: "Kolika penzija te čeka dole? Cilj je kroz tih 40 radnih godina probati sa nekim sopstvenim poslom koji će biti "pare sa strane" za stare dane. Umesto da dižete palate u svom selu i kačite lavove na kapiju, kupujte stanove, izdajte ih, vremenom će cena kvadrata rasti i imaš šta da prodaš i uživaš. Naravno da ne mislim da ljudi imaju keš za stan, ali tome služe krediti. Ti radi svoj posao, digni kredit za stan, izdaj ga da pokriva ratu i još ostane nešto sitno. Godine idu, stan se sam otplaćuje, ti ga za 20 godina utrapiš za duplo. Nije sve tako jednostavno, treba ga i održavati, ali na kraju se debelo isplati".