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Kupili ste kartu za voz, ali su vam se planovi promenili? Srbijavoz omogućava povraćaj novca, ali uslovi zavise od razloga zbog kojeg putovanje nije realizovano.

Putnici koji kupe kartu za voz preko aplikacije Srbijavoza, a potom odluče da odustanu od putovanja, mogu da zatraže povraćaj novca. Međutim, postoje različita pravila u zavisnosti od toga da li je od putovanja odustao putnik ili je voz otkazan.

Kako piše na zvaničnom sajtu Srbijavoza za vraćanje voznih karata primenjuju se odredbe Putničke tarife (PT) - Deo I - Uslovi prevoza sa sledećim odstupanjima.

Procedura za vraćanje novca

Vozne karte kupljene putem interneta moguće je otkazati najkasnije 24 sata pre dana otpočinjanja putovanja kupljene vozne karte, preko opcije “Otkaži kartu” u polju “Profil”.

Za svaku vraćenu kartu "Srbijavoz“ a.d. zadržava iznos od 10% od plaćene vozne cene, a ostatak se uplaćuje na račun platne kartice kojom je usluga plaćena. Potvrdu o izvršenom vraćanju vozne karte putnik dobija putem e-mail poruke.

Potvrda sadrži sledeće podatke:

broj vraćene vozne karte

relaciju putovanja

datum putovanja

povlastica koja je primenjena

cena vozne karte

iznos koji zadržava „Srbijavoz“ a.d.

iznos koji se vraća putniku

datum i vreme vraćanja karte

Zahtev za vraćanje vozne karte u roku manjem od 24 sata pre početka putovanja podnosi se Centru za kontrolu prihoda "Srbijavoz“ a.d. na dalje rešavanje u elektronskoj formi popunjavanjem Obrazca za reklamaciju i vraćanje vozne cene O-5 ( obrazac popuniti OVDE) i odabirom kartice “Pošalji” zahtev se automatski prosleđuje na e-mail adresu: kontrola.prihoda@srbijavoz.rs.

Ako se vozna karta vrati zbog krivice železnice ili se vrati istog dana na istoj blagajni gde je kupljena, iznos od 10% se ne odbija. U skladu sa uslovima prevoza, nakon otpočinjanja putovanja nije moguće izvršiti vraćanje vozne karte, osim u slučaju krivice železnice.

Karte kupljene u toku promotivnog perioda ne mogu se vratiti niti zameniti.

Šta ako je voz otkazan?

U slučaju otkazivanja polaska voza krivicom prevoznika Srbijavoz, imate pravo na povraćaj novca u punom iznosu (100% cene), bez odbijanja administrativnih troškova. Način povrata zavisi od toga kako ste kartu kupili. Ukoliko ste kartu kupili preko sajta ili mobilne aplikacije podnesite zahtev za refundaciju elektronskim putem na zvaničnu adresu kontrola.prihoda@srbvoz.rs ili putnik.info@srbvoz.rs.

Uz email priložite kupljenu e-kartu (PDF ili screenshot), podatke o uplati i navedite da je voz otkazan krivicom železnice. Možete popuniti i zvanični O-5 obrazac za reklamaciju koji se nalazi na sajtu. Novac se uplaćuje nazad na račun platne kartice s koje je izvršena kupovina, obično u roku od nekoliko radnih dana nakon obrade zahteva.

Ukoliko ste kartu kupili na blagajni železničke stanice ili kartomatu obratite se najbližoj putničkoj blagajni u železničkoj stanici. Ponesite fizičku (papirnu) kartu i zatražite povraćaj novca zbog otkazanog polaska. Povrat se može izvršiti u gotovini ili uplatom na račun, u zavisnosti od mogućnosti blagajne i vašeg izbora.