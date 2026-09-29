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Građani koji se približavaju kraju radnog veka često se pitaju kolika ih penzija očekuje nakon 15, 20, 30 ili 40 godina staža. Ipak, broj godina provedenih na radu nije jedini kriterijum koji određuje buduća mesečna primanja, zbog čega dve osobe sa istim stažom ne moraju imati jednaku penziju.

To znači da ne postoji jedinstven iznos koji automatski pripada svakome ko je radio 15, 20, 30 ili 40 godina.

Kolika je penzija sa 15, 20, 30 i 40 godina staža?

Prema pravilima obračuna Fonda PIO, godine staža utiču na konačan iznos penzije, ali se u obzir uzimaju i zarade ostvarene tokom radnog veka.

Osoba sa 15 godina staža može ostvariti pravo na starosnu penziju ukoliko ispuni i propisani starosni uslov. Isto važi i za osiguranike sa 20 ili 30 godina staža, dok 40 godina staža, uz najmanje 60 godina života, omogućava ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju.

Ukoliko su osiguranici tokom radnog veka imali različite zarade, razlikovaće se i njihovi lični koeficijenti, pa samim tim i obračunati iznosi penzija.

Kolika je najniža penzija u Srbiji 2026. godine?

Prema podacima iz zvaničnog statističkog biltena Fonda PIO, najniži iznosi penzija koji se primenjuju od decembra 2025. godine su:

31.092,11 dinara za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti.

24.443,91 dinar za korisnike iz kategorije poljoprivrednika.

Ovi iznosi primenjuju se i tokom 2026. godine, nakon usklađivanja penzija od 12,2 odsto.

Redovno kretanje, dobra ishrana i aktivan društveni život mogu značajno doprineti očuvanju zdravlja i samostalnosti u starosti Foto: Shutterstock

Važno je naglasiti da najniža penzija nije isto što i penzija obračunata na osnovu 15 godina staža. Ukoliko obračun pokaže da je penzija osiguranika niža od zakonom utvrđenog minimuma, određuje se najniži iznos za odgovarajuću kategoriju osiguranika.

Posebna pravila primenjuju se na korisnike koji ostvaruju i penziju iz inostranstva. Njima pripada razlika do najnižeg iznosa ukoliko je zbir domaće i inostrane penzije manji od propisanog minimuma.

Kako Fond PIO obračunava penziju?

Visina penzije utvrđuje se prema zakonom propisanoj formuli, u kojoj važnu ulogu imaju lični koeficijent, ostvareni penzijski staž i vrednost opšteg boda.

Fond PIO navodi da se zarade osiguranika, po pravilu počev od 1. januara 1970. godine, upoređuju sa prosečnom godišnjom zaradom u Srbiji za odgovarajuću kalendarsku godinu.

Na taj način dobijaju se godišnji lični koeficijenti, na osnovu kojih se izračunava lični koeficijent osiguranika.

Formula za obračun je:

Penzija = lični koeficijent × penzijski staž × opšti bod

Prema podacima Fonda PIO, vrednost opšteg boda od decembra 2025. godine iznosi 1.674,67 dinara.

Opšti bod se usklađuje na isti način kao i penzije.

Kada se stiče pravo na penziju u 2026. godini?

Prema zvanično objavljenim uslovima Fonda PIO, tokom 2026. godine muškarci mogu ostvariti pravo na starosnu penziju sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Za žene je starosna granica 64 godine života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

I muškarci i žene mogu ostvariti pravo na starosnu penziju sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Kada je reč o prevremenoj starosnoj penziji, uslovi su jednaki za oba pola: najmanje 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

Da li se penzija umanjuje zbog ranijeg odlaska?

Fond PIO navodi da se prevremena starosna penzija trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec koji osiguraniku nedostaje do propisane starosne granice.

Najveće moguće umanjenje iznosi 20,4 odsto.

Za muškarce se tokom 2026. godine umanjenje računa do navršenih 65 godina života, dok se za žene računa do 64 godine.

To znači da 40 godina staža omogućava ostvarivanje prava na prevremenu penziju uz ispunjen starosni uslov, ali ne garantuje odlazak bez umanjenja.

Kako da proverite kolika će vam biti penzija?

Građani koji žele precizniju procenu budućih primanja mogu koristiti elektronski servis Fonda PIO pod nazivom "Moj staž i penzija". Servis omogućava uvid u evidentirani penzijski staž, kao i projekciju budućeg iznosa penzije na osnovu raspoloživih podataka i odabranih parametara.

Za korišćenje kalkulatora neophodna je odgovarajuća elektronska identifikacija, poput aplikacije ConsentID ili kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Fond PIO napominje da rezultat kalkulatora predstavlja približnu projekciju, dok se konačan iznos penzije utvrđuje zvaničnim rešenjem nakon podnošenja zahteva.

Građani mogu i besplatno dobiti listing podataka o stažu i zaradama u nadležnoj filijali Fonda PIO, uz ličnu kartu. Važno je proveriti da li su svi periodi osiguranja pravilno evidentirani, jer se, prema objašnjenju Fonda, priznaje samo staž za koji su plaćeni doprinosi.