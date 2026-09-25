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Iz PIO fonda stigle su najnovije informacije o isplati penzija. Na zvaničnom sajtu je objavljen kalendar isplate penzija za septembar, a informacije su naknadno podeljene i na zvaničnom Instagram profilu Fonda.

Prema objavljenom kalendaru, isplata septembarskih penzija počinje 2. oktobra, kada će novac prvi dobiti penzioneri iz kategorije "samostalne delatnosti".

Isplata se nastavlja 6. oktobra, kada penzije stižu vojnim i poljoprivrednim penzionerima.

Penzioneri iz kategorije "zaposleni" svoje penzije dobiće 10. i 12. oktobra, čime se završava septembarski ciklus isplate.

Podsetimo, penzionerima je u septembru isplaćeno čak dve jednokratne novčane pomoći. Država je za najstarije pripremila isplate od 20.000 do 35.000 dinara, a ubrzo je usledila i isplata 6.000 dinara za sve punoletne građane.

Biznis Kurir

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