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Poznati matematičar Toni Milun na svom profilu na LinkedInu pitao je kako u Hrvatskoj živeti sa penzijom od oko 500 evra. Na primeru jedne buduće penzionerke pokazao je koliko izbor modela isplate može da utiče na mesečna primanja, ali i zaključio da je sa tako niskim iznosom teško živeti bez dodatne pomoći ili ranijih ulaganja.

- Bez pomoći dece ili ulaganja tokom radnog veka - nikako - napisao je Milun.

On je upozorio da građani prilikom odlaska u penziju treba dobro da prouče ponuđene mogućnosti, jer ih pogrešan izbor može koštati desetine evra svakog meseca.

- Ali nemojte ni sami dodatno pogrešiti izborom modela isplate koji vam ne odgovara. Jedna gospođa je imala porodično poljoprivredno gazdinstvo i veoma male uplate za penzijske doprinose. Zamolila me je da joj objasnim informativni obračun penzije - naveo je.

Kombinovana penzija

Gospođa o kojoj govori razmišljala je o kombinovanoj penziji, ali je Milun izračunao da bi joj takav izbor bio nepovoljniji.

- Htela je da uzme kombinovanu penziju, model B, označen narandžastom bojom. Da je to izabrala, primala bi 47 evra manje svakog meseca. Dobro je što mi se javila, pa sam joj objasnio - napisao je.

Potom je objasnio mogućnosti koje su joj ponuđene.

- Može da bira između nekoliko modela. Objasniću samo dva: označena plavom i narandžastom bojom. Plavi model A: mesečna penzija iznosi 536 evra. Toliko će dobijati ako izabere da sve što ima uplaćeno u drugom stubu prebaci u prvi i prima jedinstvenu penziju iz prvog stuba. Narandžasti model B: ukupno 489,62 ili 489,24 evra. Dobijaće je iz dva dela. Iz prvog stuba 448,10 evra - napisao je.

Isplata

Objasnio je i šta bi se u tom slučaju dešavalo sa novcem iz drugog penzijskog stuba.

- Za isplatu iz drugog stuba dobija pojedinačnu penziju koju prima do kraja života, bez mogućnosti nasleđivanja, i bira jedan od dva fonda koji isplaćuju drugi stub. Ako izabere HRMOD, dobiće 41,52 evra mesečno, a ako izabere RMOD, 41,14 evra mesečno - naveo je.

Prema Milunovom obračunu, u konkretnom slučaju nema velike dileme oko toga koja je opcija finansijski povoljnija.

- Gospođi se definitivno više isplati plavi model. Primaće 47 evra više nego da je uzela narandžasti - poručio je.

- Svima koji su imali niža primanja ili nemaju mnogo staža isplati se plavi model A, odnosno da sve prebace u prvi stub i primaju jedan jedinstveni iznos. Kombinovana isplata, narandžasti model B, isplati se onima sa većim primanjima - napisao je, a na kraju se obratio i ljudima koji su još daleko od penzije i pozvao ih da o finansijskoj sigurnosti počnu da razmišljaju tokom radnog veka.

Počnite sa ulaganjem

- Nadam se da će vaša penzija biti veća. A ako tek gradite svoj radni vek, najbolji trenutak je da već danas odvojite deo primanja i počnete sa ulaganjem: robotski savetnici, ETF fondovi, investiciono zlato, akcije, trezorski zapisi, koji će ponovo biti dostupni sledeće nedelje i slično - zaključio je Milun.

Njegova objava pokrenula je raspravu na meražama, a deo komentatora osvrnuo se na prinose penzijskih fondova i visinu penzija u Hrvatskoj.

- Gledam rezultate prinosa penzijskih fondova i plačem od tuge. Rezultati ulaganja su loši, ali menadžeri fondova uredno su uzeli svojih jedan do dva odsto provizije. Znači, ulažu naš novac, a zarađuju isključivo oni. Da su uložili u S&P 500, zaradili bi više od 10 odsto. Ovako smo oko nule. Užas - napisao je Tomislav.

"Ovo je sprdnja“

Dina je uporedila hrvatske penzije sa penzijama u drugim državama Evropske unije.

- Meni je i dalje neverovatno koliko se razlikuju penzije kod nas i u drugim državama EU. Setim se penzionera u Španiji, Italiji i Grčkoj koji imaju odlične penzije… - napisala je.