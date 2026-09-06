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Sve je spremno za početak prijave punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade, koja kreće u ponoć, nedelju na ponedeljak, izjavio je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

On je na svom Instagram nalogu, uz video prilog, istakao da će prijave biti moguće na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, u periodu od 7. do 21. septembra.

Prema njegovim rečima, jednokratna novčana naknada biće isplaćema punoletnim državljanima Republike Srbije. Postoje dve kategorije građana.

Građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, ne treba da se prijavljuju za novčanu podršku države, jer pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz Akcionarskog fonda, naveo je Mali i dodao da će njima novac biti isplaćen u utorak, 22. septembra.

Pojasnio je da će građani putem portala Uprave za trezor moći da provere da li imaju status nosioca prava na besplatne akcije, a shodno tome i da li treba da se prijavljuju.

S druge strane, punoletni građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, treba da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu a prijava će biti veoma jednostavna i brza, istakao je Mali.

Isplata novčane naknade građanima koji se za nju prijavljuju biće od 23. do 25. septembra.