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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da bi 11. septembra trebalo da bude saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija u narednom periodu.

Vučić je to rekao tokom posete Zapadnobačkom okrugu, obraćajući se građanima ispred kompanije Phi Academy u Ratkovu kod Odžaka.

- Hoću da vam kažem da ćemo mi najverovatnije 11. septembra saopštiti visinu povećanja i penzija i plata u narednom periodu - rekao je Vučić.

Kako je podsetio, penzionere do tada očekuje redovna penzija, kao i najavljena pomoć u okviru novog paketa mera.

- Do tada ćete dobiti redovnu penziju, a već 14. septembra dobijate ono što sam rekao, od 20. 000 do 35. 000 dinara (u zavisnosti od visine penzije), a 22. septembra 6.000 a neki i 12. 000, možda čak i 18. 000 dinara dodatno - rekao je Vučić.