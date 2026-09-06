Ovo je datum koji svi čekaju: Vučić obelodanio kada će saopštiti koliko će biti povećane penzije i plate
- Vučić je najavio da će 11. septembra biti saopšteno koliko će porasti plate i penzije u narednom periodu.
- Penzionere do tada očekuje redovna penzija, kao i dodatna pomoć iz novog paketa mera.
- Prema najavi, isplate od 14. i 22. septembra zavisiće od visine penzije i mogu iznositi od 6.000 do 35.000 dinara.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da bi 11. septembra trebalo da bude saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija u narednom periodu.
Vučić je to rekao tokom posete Zapadnobačkom okrugu, obraćajući se građanima ispred kompanije Phi Academy u Ratkovu kod Odžaka.
- Hoću da vam kažem da ćemo mi najverovatnije 11. septembra saopštiti visinu povećanja i penzija i plata u narednom periodu - rekao je Vučić.
Kako je podsetio, penzionere do tada očekuje redovna penzija, kao i najavljena pomoć u okviru novog paketa mera.
- Do tada ćete dobiti redovnu penziju, a već 14. septembra dobijate ono što sam rekao, od 20. 000 do 35. 000 dinara (u zavisnosti od visine penzije), a 22. septembra 6.000 a neki i 12. 000, možda čak i 18. 000 dinara dodatno - rekao je Vučić.
Kurir.rs