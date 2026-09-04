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Prvi efekti ovih sistemskih povišica naći će se na računima zaposlenih u javnom sektoru i penzionera od decembra ove godine, a najkasnije u januaru naredne.

Ove najave potvrdio je ministar finansija Siniša Mali tokom skupštinske rasprave o rebalansu budžeta. Pored trajnih povećanja, država sprovodi i sveobuhvatan paket mera podrške vredan 600 miliona evra, koji obuhvata niz jednokratnih isplata.

Jednokratna pomoć za penzionere i ugrožene grupe

Pre sistemskog povećanja, penzionerima će 14. septembra biti isplaćena jednokratna novčana pomoć.Iznos je podeljen u tri kategorije, u zavisnosti od visine redovne penzije:

Korisnici sa penzijom do 31.092 dinara dobiće 35.000 dinara.

Penzioneri čija primanja iznose od 31.092 do 56.822 dinara dobiće 27.500 dinara.

Korisnicima čija je penzija veća od 56.822 dinara biće isplaćeno 20.000 dinara.

Pojedini poljoprivredni penzioneri, kombinovanjem različitih osnova, mogu primiti i više od 50.000 dinara.

Istog dana (14. septembra), primaoci novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i boračkog dodatka dobiće pomoć od 25.000 dinara. Borcima će, uz ovaj osnovni iznos, biti uplaćena i specijalna dodatna pomoć od 10.000 dinara.Isplata 6.000 dinara za sve punoletne građane.

Po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda

Od 22. do 25. septembra kreće isplata sredstava iz Akcionarskog fonda u iznosu od 6.000 dinara za sve punoletne građane sa srpskim državljanstvom, prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom.

Penzioneri, primaoci socijalne pomoći, lica već prijavljena u Akcionarskom fondu, kao i zakonski naslednici preminulih lica (koji dobijaju 12.000 ili 18.000 dinara zavisno od ostavine) novac dobijaju automatski.

Primaoci dečijeg dodatka svojih 25.000 dinara dobijaju automatski, ali za ovu naknadu od 6.000 dinara moraju da se prijave.

Ostali građani prijave podnose isključivo elektronski, na portalu Uprave za trezor, počevši od 7. septembra 2026. godine.

Trajna naknada za roditelje negovatelje i minimalna zaradaKao jedan od najznačajnijih segmenata ovogodišnjeg paketa, od 1. oktobra 2026. godine stupa na snagu zakon koji roditeljima dece sa invaliditetom ili teškim bolestima donosi status "roditelja negovatelja".

Minimalac i prosečna plata

Ovo sistemsko rešenje podrazumeva redovnu mesečnu naknadu od 65.000 dinara i uplaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Kada je reč o primanjima zaposlenih, od 1. januara naredne godine minimalna zarada biće povećana za 9,2 odsto i iznosiće 600 evra, odnosno oko 70.470 dinara.

Cilj Vlade je da do kraja naredne godine prosečna plata u Srbiji, koja je u junu iznosila 1.026 evra (120.401 dinar), dostigne 1.400 evra, dok je plan da prosečna penzija poraste sa trenutnih 486 evra na 650 evra. Sva najavljena davanja oslanjaju se na stabilan finansijski sistem, stopu nezaposlenosti od 8,9 odsto i projektovani privredni rast od 3,3 odsto za 2026. godinu.